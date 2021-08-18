「阿富汗當然不是台灣」　黃暐瀚：但美國是同一個美國

▲武裝組織塔利班攻入阿富汗首都喀布爾。（圖／路透）



記者杜冠霖／綜合報導

美國撤軍後，塔利班（Taliban）迅速攻占阿富汗首都喀布爾，總統甘尼（Ashraf Ghani）棄國逃難，國民黨藉此表達「今日阿富汗，明日台灣」，民進黨團則反諷，比較像1949年國民黨敗逃來台。對此，媒體人黃暐瀚18日表示，阿富汗當然不是台灣，這個不用爭吵，「但美國，卻是同一個美國。」

黃暐瀚今在臉書發文表示，在這次塔利班攻佔阿富汗中可以看到幾點，首先美國的情報不可盡信，原先研判塔利班軍隊要開進喀布爾，得花一個半月，結果九天結束戰局；以為30萬政府軍，不可能輸給不到8萬人的塔利班，結果兵敗如山倒；以為阿富汗軍隊會對抗到底，結果不戰而降，「美國的軍報顯然與事情相去甚遠，從台灣角度看，美國的研判跟訊息，可聽不可盡信。」

黃暐瀚指出，美國武器也不是萬能，長期的人力物力投資，事後卻證明光靠武器沒用，人心不抵抗、見面就投降還順便繳械，最後美國武器都在塔利班軍隊的手上，且美國承諾也不會長久，越南、阿富汗都是美國努力經營的地方，但說走就走、防務承諾說變就變，「我相信美國不會在台海發生戰事時撒手不管，但管到什麼程度、管多久？沒人可以保證。」

面對台海緊張局勢，黃暐瀚表示，台灣要做好三點「不求戰、不懼戰、要備戰」，首先不求戰，絕不主動引戰、就算萬不得已也要盡量避戰，畢竟戰爭沒有贏家，和平沒有輸家。

黃暐瀚表示，為避免兩岸一旦開戰，台灣出現「骨牌投降效應」，就得同島一命，此刻的台灣卻朝野對立、互相攻訐。在野黨懷疑開戰之後總統會不會落跑、執政黨批評在野黨只會跟中共同一口徑說話，但不求戰不等於是舔共、不懼戰也不等於是別人的孩子死不完，「既然無法證明總統會落跑就不要去懷疑，不想打戰的台灣人也不代表他就不愛台灣。」

黃暐瀚表示，兩岸真的發生戰爭將是最壞的結果，可以期待美國援助，但不要把雞蛋全放在同個籃子裡。台灣該認真想想，要不要學習以色列，全民皆兵，恢復徵兵，軍力、軍備、軍人數，都有需要檢討加強，「阿富汗當然不是台灣，但美國，是同一個美國。」