不能選？開學前打不到疫苗　教師爆「被暗示只能打高端」

▲新北市公私立國小教職員日前接種疫苗畫面。（圖／記者湯興漢攝）



記者許展溢／台北報導

9月1日開學，教育部發布入校條件，學校教職員工及工作人員「應完成第1劑接種且滿14日」，若不符資格，要提供快篩或PCR陰性證明，但傳出全台新進老師等不到疫苗，有老師爆料，「已有新進教師被學校暗示可能只能接受高端」，怒批若保護力不夠，是要聲請國賠？

根據教育部防疫指引，老師服務及入校條件，若疫苗第一劑接種未滿14日或未接種者，首次進入校園服務前應提供3日內抗原快篩或PCR 檢測陰性證明，之後每7日進行 1 次抗原快篩或 PCR 檢驗為原則。

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新北市教育產業工會理事長李曼麗發文怒批，不是說開學前2週一定會幫老師施打疫苗？「當初講的信誓旦旦，結果現在咧！沒有疫苗。這個政府就是不能信！」更有教師在臉書社團「新制教師聯盟」爆料，「目前已有新進老師被學校暗示可能只能接受高端了」，不滿說，政策錯誤，怎麼能讓人民無奈的接受呢？「他們手中還掌握了很多的國際疫苗就是不放手，如果國產防護力不夠，老師被學生傳染能聲請國賠嗎？」

全國教育產業總工會指出，全國中小學教師新冠疫苗第一波接種已施打完畢，但是還有一些教師還沒接種，包括新進的代理代課教師、社團指導老師、教練、少數第一波未施打之教師、不適合打AZ之教師等，這些教師除非今天（18日）施打，明天起施打第一劑疫苗者，距9月1日開學日均未滿14日，但這些情況非教師所願，只因「疫苗未到位」。

對於有教師提到快篩要自費，全教產呼籲，「3日內快篩或PCR檢驗陰性證明，每3至7天還需再定期快篩」，這筆費用對於老師而言，將是非常沉重的負擔，政府應全額補助，而不是部分補助。

▲陳時中說，會想辦法滿足年輕教師疫苗需求。（圖／指揮中心提供）

台北市宣布，台北市高中以下學校和幼兒園，將於9月1日如期開學，並採實體開學為主。不過，根據北市教育局統計，中小學到高中職的新進教師、代理代課與課後照顧老師共7300人還沒接種疫苗。對此，教育部回應，指揮中心日前已說明，8月以後學校聘任的新進教師及代理教師，可自行到「疫苗施打意願登記與預約系統」進行意願登記，以利完成疫苗施打。

然而，這些老師們屬於年輕族群，就算完成疫苗意願登記也可能輪不到。對此，指揮中心是否有考慮針對該類族群優先進行安排，不管是國產或國外？陳時中昨日在記者會上表示，有在網路上看到相關名單，名單整理中，現在無法掌握確實數目，整體還要跟線上系統裡核對，看有哪些需要，「我們再想辦法來滿足這塊，畢竟開學這是一件滿重要的事情。」