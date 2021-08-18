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「國民黨只想操作棄台論」　民進黨：嘴巴親美行動卻反美

▲▼民進黨發言人、新聞部主任顏若芳。（圖／民進黨提供）

▲民進黨發言人、新聞部主任顏若芳。（資料照／民進黨提供）

記者陶本和／台北報導

針對國民黨主席候選人朱立倫發文說「沒有1949的國民黨，就沒有今日的台灣」，以及「今日阿富汗，明日台灣」的言論，民進黨發言人顏若芳18日表示，藍營只想操作「棄台論」，嘴上說親美，行動卻反美甚至疑美。

顏若芳表示，只要略知台灣史觀的人都知道，過去在國民黨威權統治下，造成台灣人民多少的歷史傷痛，直至今日未見國民黨曾為陳文成命案、林宅血案、鄭南榕自焚等白色恐怖的傷痛道歉。

顏若芳指出，在許多台灣人犧牲努力下，好不容易從戒嚴、威權，走向民主自由，朱立倫還在以國民黨本位主義、高高在上的想法，說出這麼高傲說法，甚至有人拿阿富汗來類比現在民主台灣，是何等荒謬。

顏若芳表示，民進黨呼籲國民黨，黨主席選舉不要無限上綱到忘記歷史教訓，更不應無視於當前國際政經情勢的新發展，而只想操作所謂的「棄台論」。

顏若芳指出，朱立倫說台灣不要走回「麻煩製造者」，但事實上，中國才是破壞現狀、造成印太區域不穩定的始作俑者，朱立倫對於中國對台灣的打壓卻完全視而不見。

她說，朱立倫也曾說過自己親美反共，但現在為了國民黨黨主席的選舉，遇到中共官媒一出考題，兩位黨主席的候選人就立刻乖乖作答；反之，國民黨在面對與台灣共享自由民主價值理念的美國時，嘴上說是親美，但實際做出的行動都是在反美，現在更是「疑美」。

顏若芳表示，過去國民黨的台中市長盧秀燕違反外交誠信，突襲羞辱酈英傑處長等美國友人的行徑更是歷歷在目，民進黨呼籲，國民黨對台美的關係、對中國的態度，立場、態度到底是什麼，應該向人民說清楚，而不是說一套做一套。

顏若芳認為，國民黨利用阿富汗狀況來比擬台灣完全不恰當，2016年總統蔡英文執政後，在國際外交上，台灣努力與民主自由理念價值相同的國家建立互動關係；發展台灣自主防衛能力，國艦國造、國機國造、國防改革，提高國防預算，甚至在世界136個國家戰力指數排名第26名，努力保衛國家。

她指出，反觀在國民黨馬英九執政時期，台灣國防預算年年下降，民進黨執政後，國民黨的立委卻以提案刪除或凍結國防預算，阻礙台灣國防自主發展。

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