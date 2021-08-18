羅智強力挺趙少康　沒有國民黨「台灣早被共產黨統治」　

▲羅智強力挺趙少康。（圖／翻攝羅智強臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

資深媒體人趙少康日前表示國民黨雖然在1949年戰敗撤退，但「守下台灣不被共產黨蹂躪」，引起朝野熱議。國民黨台北市議員羅智強18日在臉書發文力挺，表示「若沒有國民黨保衛台灣，民進黨早成共產黨」。

羅智強表示，針對美軍撤出阿富汗事件，趙少康提問總統蔡英文兵臨城下時，要戰還是要逃，「蔡英文當然答不出來」，反而是網軍為了護主出征趙少康、檢討國民黨、痛罵1949國軍撤退來台。

羅智強認為，歷史不能忘，台海為抗共最後防線，當初古寧頭大捷才成功保全金門、阻擋共產鐵蹄進犯，而這批英雄正是網軍口中敗逃的國軍弟兄，

羅智強強調，和領錢辦事敲鍵盤的網軍不同，國軍心志無比堅定，誓死捍衛中華民國領土、主權令人尊敬。包括後來經濟成績斐然、民主化的腳步也突飛猛進，若沒有國民黨保衛台灣，不論國民黨還民進黨「都將被共產黨統治」。

羅智強質疑，如今的民進黨一竿子打翻國民黨的努力，將反對的聲音通通封殺、民主一夕倒退「像極了共產黨」。

羅智強痛批，國民黨將共產黨擋在台灣之外，卻還是有人前仆後繼當網軍，這群「綠衞兵」除了紅綠之分，「所作所為還真看不出差別」。