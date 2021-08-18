向蔡英文下戰帖辯論　趙少康：蔡英文不要躲起來！出來！

▲趙少康。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

中廣董事長趙少康直指「阿富汗是台灣的前車之鑑」、「不能再緊抱美國大腿」。他18日受訪時向總統蔡英文下戰帖，「「蔡英文不要躲起來！出來！我跟她辯論」。

趙少康表示，台灣不是阿富汗，但不要忘了，中國也不是塔利班，阿富汗也不是越南，民進黨一直以來麻痺台灣人民的講法就是，共軍不會打台灣、美國會來援助台灣，阿富汗給大家的教訓是「美國是不可靠的，中共是不可測的」，台灣不能把命運放在中共打不打，也不可以放在美國來不來。

趙少康指出，作為台灣的領導人，要創造和平的環境，但是也要做戰爭的準備，蔡英文有創造和平的環境和做戰爭的準備嗎？此外，美國總統拜登說，阿富汗自己都不保衛自己，美國的策略就是要你學會保衛自己，美國對台灣也是一樣的，「美國是我們的朋友，但不能全靠他，也不能全信他，他也沒叫你全靠他」。

趙少康以愛情來比喻，「我今天問你說，你愛不愛我，你說不能告訴你，我保持一個模糊，那就是不愛嘛！這還要講嗎？假如一個熱戀中的男女，一個人問對方你愛不愛我，他不說，說我不能講，要保持一個模糊，你認為他愛，還是不愛？老美跟你說，老共若打台灣，老美不告訴你派不派兵來，他就是不派嘛！你這還要去想嗎？還要去猜嗎？他如果要派就告訴你我要派了嘛！」

趙少康強調，他是在提醒大家小心中共、美國有什麼錯？這不是一個負責的公眾人物應該做的事情嗎？騙大家沒事才是害台灣、才是騙人，「蔡英文不要躲起來！出來！我跟她辯論，來辯論『從阿富汗看美國、從美國看兩岸』，來比較誰才是愛台灣」。