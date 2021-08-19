趙少康被控是「環時跟屁蟲」　回嗆「我看的是紐約時報」

▲趙少康反擊民進黨。（圖／翻攝趙少康臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

資深媒體人趙少康日前挨批是「環球時報的跟屁蟲」，趙少康19日在臉書上反擊，他從來不看環球時報，也不知道環球時報寫什麼，「我看的是紐約時報」。

趙少康表示，有媒體說他是環球時報的跟屁蟲，但他自認為是中華民國和台灣人民的守護者，且他認同紐約時報中，台灣應該為阿富汗被美國拋棄的遭遇感到驚恐的主張。他質疑，民進黨要不要說紐約時報是中共同路人？要不要說痛罵拜登的川普是環球時報的跟屁蟲？

趙少康強調，阿富汗一夕變天，首都老百姓完全不知所措，才知道一直都被自己的政府和美國騙了，「聰明的台灣人難道會看不懂？」。他認為，雖然阿富汗不是越南，台灣不是阿富汗，但美國還是美國。

趙少康回顧，他問蔡英文如果兩岸打起來，如果共軍兵臨城下，究竟是要和還是要戰。而民進黨人不敢面對這個敏感嚴肅的問題，竟然眾口一致甩鍋給國民黨，譏諷國民黨1949戰敗撤退到台灣。

趙少康反擊，雖然國民黨當年是戰敗了，但國民黨記取丟掉大陸的恥辱、痛定思痛、生聚教訓，知道老百姓的生命財産才是最重要的。接著國民黨將士用命，阻擋了共軍的侵入，成功保住了台灣。

趙少康總結，丟掉大陸，是國民黨的過，保住台灣，是國民黨的功。1949如果國民黨不來台灣，就會是共產黨來台灣，期間腥風血雨，不知道會死多少人，還會有今天民進黨大權在握、呼風喚雨、洋洋得意、不可一世的可能嗎？