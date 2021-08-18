「曾幾何時把命運交給別人？」　王世堅回擊趙少康：台灣不是阿富汗

▲台北市議員王世堅（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者張鈞量／台北報導

資深媒體人趙少康於16日質疑總統蔡英文「把台灣命運交給中美是愚蠢且不負責任」，引起了激烈的朝野論戰。民進黨台北市議員王世堅18日更反問，「台灣曾幾何時把命運交給別人」？數十年來台灣都在為自己的命運奮鬥，說這種話是滅自己志氣，「台灣不是阿富汗」。

王世堅表示，趙少康近日的發言，他完全不能接受。包括趙少康認為「把台灣命運交給中美是愚蠢且不負責任」、質疑蔡英文「兵臨城下那一日，蔡英文要戰還是逃」。

王世堅反問，「台灣曾幾何時把命運交給別人」？數十年來台灣都在為自己的命運奮鬥，這種話此時此刻不應該講，這是滅自己志氣。他也回應趙少康，蔡英文一定是帶領2300萬人民全力對抗「根本不應該質疑小英總統」。

王世堅強調，我們不會質疑現任元首對國家人民的基本義務與忠誠，「今天即便是馬英九擔任總統，我們也不會質疑馬英九」。

王世堅強調，「台灣不是阿富汗」，阿富汗與台灣的情況截然不同，台灣的經濟實力、軍事實力都遠高於阿富汗，且台灣追求自由民主多元博愛的價值牢不可破，台灣絕大多數民眾抗中保台的意志非常強烈。

王世堅也質疑，反倒是過去國民黨立院多數，阻擋了台灣購買8艘柴電潛艦、P-3C反潛機、愛國者三型飛彈，延誤台灣對抗外敵的實力。