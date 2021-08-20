回應拜登挺台　國台辦再次「正告」民進黨謀獨將必遭嚴懲

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

美軍撤出阿富汗引發國際與論「不可靠」聲浪，美國總統拜登昨接受美國廣播公司（ABC）專訪時回應，如果「台灣遭到入侵，美國將做出回應。」這也是拜登上任以來，對台表態最清楚的一次。對此，大陸國台辦馬曉光今（20日）重話回應，「正告民進黨當局，立即停止各種謀『獨』行徑否則必遭嚴懲。」

馬曉光表示，外交部已就此表明嚴正立場。需要指出的是民進黨當局不斷進行謀「獨」挑釁，又妄想借助外部勢力為其「台獨」行徑壯膽，其結果只能是將台灣民眾推向災難。正告民進黨當局，立即停止各種謀「獨」行徑否則必遭嚴懲。

稍早大陸外交部發言人華春瑩也表示，「台灣和阿富汗有根本的不同，那就是阿富汗是一個主權國家，而台灣是中國領土不可分割的一部分。」

華春瑩指出，「一個中國原則是任何國家都絕對不可以逾越的紅線和底線，中國必須統一也必然統一，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心，堅定意志和強大能力。」

▲拜登上任以來首次清楚回應，美對台的承諾立場。（圖／路透）

美國在阿富汗撤軍，不只讓盟友產生質疑，台灣也有憂慮聲音，擔心會變成「美國的棄子」。對此，拜登專訪時也反駁說，台灣、南韓和北約的情況，與阿富汗不能相提並論，而且美國之所以與台灣、南韓達成協議，並不是基於他們發生內戰，而是他們都有一個政府試圖阻止壞事發生。

拜登強調，美國一向信守承諾，並對（北大西洋公約）第五條作出神聖承諾，要是任何人入侵或對北約盟國有任何行動，美國必將作出回應，對日本、南韓、台灣做法也一樣。