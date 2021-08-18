深夜送15份臭臭鍋！外送妹抵達目的地傻眼了　下秒1舉動千人讚爆

▲原PO將餐點轉送給警察。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者曾筠淇／綜合報導

對外送員來說，取完餐卻發現被惡整，肯定讓人傻眼，不過這名網友卻很正面。女網友昨晚將15份臭臭鍋送達目的地，當她遲遲聯繫不到訂購人時，就意識到自己被惡作劇了，不過，她卻將惡意轉為善意，將這些餐點拿去送給警察吃，「慰勞慰勞他們的辛苦！」

這名女外送員在臉書社團「爆廢公社二館」上發文表示，她昨（17日）晚接到一張15份臭臭鍋的訂單，沒想到好不容易送到目的地時，卻無人接收，且電話怎麼打就是沒人接，讓她大翻白眼，「到底是誰三更半夜惡作劇？」雖然無奈，但她也只能聯繫客服看要怎麼處理。

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原PO表示，確定這15份臭臭鍋全數交由她處理以後，她便決定「請求警方協助」。她跑遍台中，一間一間詢問警察是否願意接收，她也自嘲「到底是發什麼神經啊！」

▲原PO跑遍台中，請警察吃掉臭臭鍋。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

原PO話鋒一轉，笑說如果有人想花錢請別人吃，不妨多訂一些，「我們可以幫忙處理，送給警察、護士、醫生他們，慰勞慰勞他們的辛苦！」她也強調，「備註寫一下請幫我送給那些人，我們就會幫忙送了，反正你想花錢，我們就幫你消化那些東西，但要記得付錢喔！」

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「很好啊！可以送人，錢有付就好」、「好辛苦，感覺浪費好多時間在這單」、「剛好慰勞一下警察，雙贏」、「警察伯伯感謝你，辛苦外送員了」、「好人一個！記住電話，把電話給外送群組讓其他外送員注意」、「非常好的方法，辛苦你了」、「為什麼要這樣惡作劇呢？不過轉送給警察是對的啦，他們很辛苦」。

此外，也有些網友表示，「感覺是有人的卡被盜刷產生的訂單」、「感覺應該手機沒電，然後地址寫錯」、「三更半夜叫外送，一定是不小心睡著，或是酒醉」。