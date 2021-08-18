　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

深夜送15份臭臭鍋！外送妹抵達目的地傻眼了　下秒1舉動千人讚爆

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲原PO將餐點轉送給警察。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者曾筠淇／綜合報導

對外送員來說，取完餐卻發現被惡整，肯定讓人傻眼，不過這名網友卻很正面。女網友昨晚將15份臭臭鍋送達目的地，當她遲遲聯繫不到訂購人時，就意識到自己被惡作劇了，不過，她卻將惡意轉為善意，將這些餐點拿去送給警察吃，「慰勞慰勞他們的辛苦！」

這名女外送員在臉書社團「爆廢公社二館」上發文表示，她昨（17日）晚接到一張15份臭臭鍋的訂單，沒想到好不容易送到目的地時，卻無人接收，且電話怎麼打就是沒人接，讓她大翻白眼，「到底是誰三更半夜惡作劇？」雖然無奈，但她也只能聯繫客服看要怎麼處理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，確定這15份臭臭鍋全數交由她處理以後，她便決定「請求警方協助」。她跑遍台中，一間一間詢問警察是否願意接收，她也自嘲「到底是發什麼神經啊！」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲原PO跑遍台中，請警察吃掉臭臭鍋。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

原PO話鋒一轉，笑說如果有人想花錢請別人吃，不妨多訂一些，「我們可以幫忙處理，送給警察、護士、醫生他們，慰勞慰勞他們的辛苦！」她也強調，「備註寫一下請幫我送給那些人，我們就會幫忙送了，反正你想花錢，我們就幫你消化那些東西，但要記得付錢喔！」

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「很好啊！可以送人，錢有付就好」、「好辛苦，感覺浪費好多時間在這單」、「剛好慰勞一下警察，雙贏」、「警察伯伯感謝你，辛苦外送員了」、「好人一個！記住電話，把電話給外送群組讓其他外送員注意」、「非常好的方法，辛苦你了」、「為什麼要這樣惡作劇呢？不過轉送給警察是對的啦，他們很辛苦」。

此外，也有些網友表示，「感覺是有人的卡被盜刷產生的訂單」、「感覺應該手機沒電，然後地址寫錯」、「三更半夜叫外送，一定是不小心睡著，或是酒醉」。

►一招逆齡，找回少女肌

ET快訊
快訊／台股大反攻！急拉逾250點翻紅　航運股大漲撐盤
阿富汗天后「高調比YA」搭美軍機逃走！　IG曝現況
深夜送15份臭臭鍋！外送妹抵達目的地傻眼了　1舉動千人讚爆
「3區」午後迎暴雨！　下周颱風生成機率曝
塔利班「神秘發言人」突現真身！　外媒驚：我們真的知道他們是誰
嘿咻14歲國中女仍不滿足！　噁男誘13歲少女拍裸照再壞壞
快訊／罵吳宗憲「呷洨」、公民老師是「螺紋保險套」　館長判拘役
鄧佳華找到工作！曬「上市大公司」識別證　網傻：股票要跌了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

阿富汗為何淪落至此？卡神楊蕙如1句「道破真相」　曝給台灣的教訓

調查：9成學生想要「延後上課時間」　教育部明開首場公聽會

滯留鋒襲「3區」午後迎暴雨！熱低解體「下周環境有利颱風生成」

「神秘背包男」觀音瀑布現蹤！還回眸看鏡頭　他嚇傻：只有上半身

鬼月送餐到無人站牌！網一看「背後有點涼」　他曝：還送過忠烈祠

便秘、肛門痛…全怪「疫苗」惹禍！醫曝急診實況超無奈

深夜送15份臭臭鍋！外送妹抵達目的地傻眼了　下秒1舉動千人讚爆

長輩被洗腦「AZ就是毒藥」堅持只打莫德納！她難說服　網見1點秒懂

藝術季開幕「超狂自助吧現場」曝！縣府認了防疫缺失：處最高罰則

騎飛輪摩擦「大小蛋」！他右陰囊一碰就痛　就醫竟腫成「飯糰大」

美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死

阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

誤闖假日單行道！逆向堅持不退　他狂吼「退到後面去」反被嗆髒話

楊洋.迪麗熱巴滾床「親親伴隨喘息聲」超慾　吻到滿嘴口紅「床上除了枕頭，還哪不習慣」

阿富汗人悲慘逃命「肉身擋飛機」 塔利班卻闖遊樂園...爽玩碰碰車

街友僅帶30元「約吃6千元海鮮大餐」　結帳竟裝心絞痛...醫護：手還按錯邊

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

阿富汗婦女「黑暗世界」來臨？少女絕望淚訴：我們將慢慢死去

阿富汗為何淪落至此？卡神楊蕙如1句「道破真相」　曝給台灣的教訓

調查：9成學生想要「延後上課時間」　教育部明開首場公聽會

滯留鋒襲「3區」午後迎暴雨！熱低解體「下周環境有利颱風生成」

「神秘背包男」觀音瀑布現蹤！還回眸看鏡頭　他嚇傻：只有上半身

鬼月送餐到無人站牌！網一看「背後有點涼」　他曝：還送過忠烈祠

便秘、肛門痛…全怪「疫苗」惹禍！醫曝急診實況超無奈

深夜送15份臭臭鍋！外送妹抵達目的地傻眼了　下秒1舉動千人讚爆

長輩被洗腦「AZ就是毒藥」堅持只打莫德納！她難說服　網見1點秒懂

藝術季開幕「超狂自助吧現場」曝！縣府認了防疫缺失：處最高罰則

騎飛輪摩擦「大小蛋」！他右陰囊一碰就痛　就醫竟腫成「飯糰大」

阿富汗為何淪落至此？卡神楊蕙如1句「道破真相」　曝給台灣的教訓

張育成掃長打慶生　印地安人3比1擊敗雙城

大谷上次被「偷桃」好害羞　這次虎王改偷別的又被逗樂

解放軍東部戰區軍演　陸軍事專家：已具備封鎖台灣進行圍殲能力

女兒女婿不在！阿嬤顧孫被比特犬攻擊　屠殺式啃咬讓她失去手腳

王浩宇槓饒慶鈴帶頭違反防疫　「嫌台東零確診太無聊嗎？」

布蘭妮脫離監管後「新裸照連發」　狂裸拍原因曝光

快訊／台股大反攻！急拉逾250點翻紅　航運股大漲撐盤

航海王長榮盤中完成填息　周五法說會登場「第三季可望續創新高！」

阿富汗天后「高調比YA」搭軍機逃　IG曝現況：我的祈禱與你們同在

被婆婆罵！人妻灌酒醉倒家門口　陌生男趁機拖草叢丈夫目睹嚇壞

生活熱門新聞

最難吃泡麵！網點名這款：沒有之一

鋒面突襲轉雨變天了　準颱風路徑轉彎

威力彩「7號碼離奇相同」！網傻：中獎了

G奶正妹5秒片吸爆450萬人　口罩下的美貌曝光了

七年級近50%未婚！男女視角「破解背後原因」

1949年的中華民國　竟與阿富汗有十大巧合

熱帶低壓偏北了！大迴轉時間曝　今起全台有雨

網點名便當「1菜色」虧大了：比三色豆還火

鄧佳華找到工作！曬「上市大公司」識別證

正妹比基尼狂吸94萬人　阿滴停更避戰

百人餐敘肩並肩吃喝聊天　在地人怒了

特斯拉「國道神拉」閃死神　影片曝光車誰開的

疑我國首例！30多歲孕婦打完莫德納「突破性感染」

「360萬入袋」學霸讀亞洲大學曝心得！網戰爆

更多熱門

相關新聞

阿北大雨中迷途誤闖魚塭　暖警及時出手助一家團圓

阿北大雨中迷途誤闖魚塭　暖警及時出手助一家團圓

下著大雨，黃姓阿北穿輕便雨衣騎著電動車沿堤岸邊魚塭行駛，村長發現報警，警方趕到了解，發現阿北家人著急找不到他已向警方報案協尋，接獲警方通知剎那，家屬相當感激。

屏東婦清晨跌落果園哀號　警循聲救人

屏東婦清晨跌落果園哀號　警循聲救人

開砂石車載友人就醫遇假日車潮！改搭警車衝醫院

開砂石車載友人就醫遇假日車潮！改搭警車衝醫院

高雄妹渴望愛情中招　險白花1.5萬

高雄妹渴望愛情中招　險白花1.5萬

「硬筆書法比賽」潮昇國小洪寀宸奪冠

「硬筆書法比賽」潮昇國小洪寀宸奪冠

關鍵字：

外送員UberEats臭臭鍋警察爆廢公社二館

讀者迴響

熱門新聞

68歲女星宣布懷孕！孩子爸29歲「被tag才知道」傻了

最難吃泡麵！網點名這款：沒有之一

鋒面突襲轉雨變天了　準颱風路徑轉彎

她為家庭含淚遭性侵　女兒1句話讓全家傻了

威力彩「7號碼離奇相同」！網傻：中獎了

「桃園女神」貼文疑虐嬰　社會局今晚約談她

G奶正妹5秒片吸爆450萬人　口罩下的美貌曝光了

周揚青交往10天爽撈5000萬！

美妝網美湧入上萬則霸凌瘋狂跟監　父親節險跳樓

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

大7吃麥當勞　神技貼壁過台北大魔王

威力彩21.5億　兌獎方式一次看

「我們將慢慢死去」阿富汗少女絕望流淚片瘋傳

iPhone 13發表日曝！　4款新機配備1新功能

許光漢退出陸片《誤殺2》拍攝…導演親回

更多

最夯影音

更多
美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死

美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死
阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

誤闖假日單行道！逆向堅持不退　他狂吼「退到後面去」反被嗆髒話

誤闖假日單行道！逆向堅持不退　他狂吼「退到後面去」反被嗆髒話

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面