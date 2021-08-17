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「沒有1949國民黨就沒有今日台灣」　朱立倫：民進黨治國無能愛牽拖

▲▼朱立倫回擊民進黨阿富汗類比。（圖／翻攝朱立倫臉書）

▲朱立倫回擊民進黨阿富汗類比。（圖／翻攝朱立倫臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

針對綠營以國民黨1949年時逃跑來台的歷史，回擊國民黨質問綠營「應以阿富汗為前車之鑑」的朝野互槓，前國民黨主席朱立倫於17日發文指出，若沒有當年的國民黨奮勇抵抗中共，台灣早就被共產黨拿下，今日的民主繁榮也不會出現，強調「沒有1949的國民黨，沒有今日的台灣」。

朱立倫表示，民進黨用阿富汗亂局類比1949的國民黨，是「治國無能喜歡牽拖」的表現，更諷刺「現在是馬維拉不夠，要拉蔣維拉出來救援了嗎」。

朱立倫回擊，以阿富汗來類比的話民進黨有更近的例子，台灣在2008以前，就有一個麻煩製造者讓國際頭痛、唾棄，那個政黨就叫做民進黨。阿富汗今天有個貪腐、逃難時飛機裝滿現金的甘尼總統，台灣也出過一個貪污世界聞名的總統，政黨也是民進黨。他據此攻擊，民進黨有空嘲諷1949的國民黨，不如先看看2008的自己。

朱立倫強調，沒有1949的國民黨，就沒有今日的台灣，沒有當年的國民黨與國軍奮勇抵抗中共侵略，台灣早就被共產黨拿下，更不會有今天的民主繁榮。他比較，民進黨抗中反中永遠只限於用嘴巴跟鍵盤，而國民黨是用鮮血跟軀體保衛台灣，並據此質疑民進黨人「有什麼資格去批評當年在前線跟共軍作戰的國軍」。

朱立倫認為，民進黨一方面耍嘴皮子抗中保台，另一方面在年金改革期間踐踏國軍尊嚴，民進黨立委也曾說國軍貪婪無厭、退伍軍人是國家級妖孽。他質疑，民進黨不斷摧毀本應給予國軍的光榮感，兩岸若真開戰，難道最後要靠蘇貞昌的掃帚？

文末朱立倫表示，我們當然不希望台灣成為阿富汗，但是這要靠台灣的自立自強，自己的和平要自己守護，不是依靠其他任何人。

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