民進黨稱台灣跟阿富汗不一樣　王鴻薇駁：美國背叛盟友不是第一次

▲塔利班控制阿富汗總統府。（圖／達志影像／美聯社）



記者杜冠霖／台北報導

美國宣布撤軍後，塔利班（Taliban）迅速攻占阿富汗首都喀布爾，總統甘尼（Ashraf Ghani）棄國逃難，而國民黨藉此表達「今日阿富汗，明日台灣」，被民進黨團反諷，比較像1949年國民黨敗逃來台。對此，台北市議員王鴻薇表示，美國背叛盟友已不是第一次，「民進黨口中所說台灣的不一樣，可以讓我們必然倖免於難嗎？」

王鴻薇17日在臉書發文指出，自美國宣布撤軍阿富汗後，更多人開始質疑「美國不可靠」，其實這是很好的現象，在中美關係中我國需要的是不論對美、對中，都不過度對立和依賴，雖然殘酷可是國際政治的現實就是如此。

對於民進黨的反駁，王鴻薇表示，一個正常不過的對親美的反思，民進黨卻急於撇清台灣跟阿富汗的不同，就來看看所謂的各種不同。1973年越戰美國撤軍，南越政府迅速倒台、2019年美國從敘利亞北邊的邊境重要陣地撤軍，拋棄了在打擊伊斯蘭國戰役中的盟友庫德族人、2021年的阿富汗撤軍，「背叛盟友美國不是第一次。」

王鴻薇指出，從歷史上來看，美國的背叛已經不是第一次了，前車之鑑劣跡斑斑，說台灣不一樣也沒錯，但是這麼多不一樣，下場都一樣慘，因為重點是美國都一樣，「民進黨口中所說台灣的不一樣，可以讓我們必然倖免於難嗎？I don't think so.」

▼王鴻薇反駁民進黨「台灣不等於阿富汗」。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

