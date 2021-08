起落架「掛2條腿」高空狂甩！阿富汗人硬攀飛機　逃難恐怖畫面曝

▲ 民眾攀上飛機起落架,只求逃離阿富汗。(圖/翻攝自Twitter)

記者陳宛貞/綜合外電報導

武裝組織塔利班接管阿富汗,喀布爾國際機場湧入成千上萬倉皇逃難的民眾。部分阿富汗人幸運擠上飛機,而無法擠進艙內的民眾只能攀上起落架或以肉身阻擋飛機起飛。社群網站上流傳一段據稱是一名阿富汗人攀在飛機起落架上的畫面,令人震驚。

這段僅5秒影片應從機艙內向外拍攝,可見機身後方露出一雙人腿,在強風中不斷來回甩動,偶爾還可看見一支手臂,畫面相當驚悚。最早上傳這段影片的推特網友指出,這是一架載著阿富汗人撤出喀布爾的C-17運輸機,一名沒能上機的阿富汗人被拍到緊抓著起落架,但未提及後續狀況。另有網友認為,影片中的飛機特徵與C-17不一。

▼ 影片可能引起不適,請慎入。

Footage of an Afghan caught in the landing gear of the C17 that transported civilians out of Kabul earlier today…#heartbroken #kabul #afghanistan #usaf pic.twitter.com/LMs3OHpFgX