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起落架「掛2條腿」高空狂甩！阿富汗人硬攀飛機　逃難恐怖畫面曝

▲▼ 阿富汗人攀上C-17起落架。（圖／翻攝自Twitter）

▲ 民眾攀上飛機起落架，只求逃離阿富汗。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

武裝組織塔利班接管阿富汗，喀布爾國際機場湧入成千上萬倉皇逃難的民眾。部分阿富汗人幸運擠上飛機，而無法擠進艙內的民眾只能攀上起落架或以肉身阻擋飛機起飛。社群網站上流傳一段據稱是一名阿富汗人攀在飛機起落架上的畫面，令人震驚。

這段僅5秒影片應從機艙內向外拍攝，可見機身後方露出一雙人腿，在強風中不斷來回甩動，偶爾還可看見一支手臂，畫面相當驚悚。最早上傳這段影片的推特網友指出，這是一架載著阿富汗人撤出喀布爾的C-17運輸機，一名沒能上機的阿富汗人被拍到緊抓著起落架，但未提及後續狀況。另有網友認為，影片中的飛機特徵與C-17不一。

▼ 影片可能引起不適，請慎入。

此前，美軍一架C-17湧入多達640名阿富汗人，全數安全離境，降落卡達。沒能上機的民眾有的硬攀上起落架，有的在飛機於跑道上前進時跟著奔跑，試圖以肉身攔截，至少造成7人因被輾壓或自高空摔落慘死，恐怖影片在網路上瘋傳。根據當地媒體《阿斯瓦卡通訊社》，3名被拋落的民眾遺體已經尋獲。

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