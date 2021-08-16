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今雙北午後防雷雨突襲　週三水氣增！西半部天氣轉不穩

記者許維寧／台北報導

今、明（8/16、8/17）兩天受到太平洋高壓影響，天氣相較上週穩定。中央氣象局課長林秉煜表示，今天清晨至上午僅中南部沿海有零星降雨，除此之外各地高溫多雲到晴，尤其氣象局已針對台東縣發布高溫橙色燈號，有連日出現36度高溫機率，其他地區高溫也在33至35度間，民眾務必注意防曬、補充水分。

▲中央氣象局記者會。（圖／中央氣象局提供）

▲中央氣象局上午記者會指出，今天受太平洋高壓影響上午炎熱，午後各地則須留意雷陣雨突襲。（圖／中央氣象局提供）

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但林秉煜也分析，今天午後受熱對流影響，山區和近山區、大台北盆地還是有午後雷雨發生機率，且須留意局部較大雨勢，並伴隨雷擊、強風等劇烈天氣變化。

▲中央氣象局記者會。（圖／中央氣象局提供）

▲今天午後大台北地區、各地山區和近山區仍要慎防局部較大雨勢。（圖／中央氣象局提供）

週三（8/18）開始天氣將略有轉變。林秉煜說，週三至週四間位於長江流域一帶的鋒面將略往南移，屆時西半部、東北部和離島澎金馬天氣相對不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨發生，其他地區則為多雲，但午後仍須留意局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生機率。週五（8/20）之後各地恢復多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨的模式，但各地山區和大台北地區仍要慎防午後較大雨勢。

另外，林秉煜也說，目前西太平洋上熱帶性低氣壓TD14距離台灣仍有三千多公里，目前持續向西移動中，但其結構不佳，預計今天至明天增強為颱風的機率較小，週三之後隨其漸漸接近菲律賓東方海面，則預計還有增強的空間。

林秉煜也談到，根據目前潛勢路徑圖顯示，週四、週五之後預測範圍廣大，代表不確定性仍高，目前預計其週六之後將來到菲律賓東方海面，但若屆時以颱風或熱帶性低氣壓接近，則有機會為東南部帶來零星降雨，屆時東南部海域、巴士海下是否出現長浪也要持續觀察。

▲中央氣象局記者會。（圖／中央氣象局提供）

▲西太平洋上熱帶性低氣壓持續向西前進，有機會升成為今年第12號颱風「奧麥斯」。（圖／中央氣象局提供）

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