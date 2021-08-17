罕見！滯留鋒明南下「天氣2變化」曝光　熱低加速向西即將成颱

▲滯留鋒明起南下影響台灣。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今日各地天氣炎熱午後有陣雨，中央氣象局表示，北方鋒面將於明日南下，周三各地天氣不穩，整天都不定時會有陣雨或雷雨，尤其午後雨勢更明顯。氣象專家彭啟明指出，此時有滯留鋒面接近是非常少見的狀況，各地氣溫也會略降。至於海上的熱帶低壓加速向西，雖然一度將成為颱風，但又顯著的弱化掉。

氣象局簡任技正伍婉華表示，今日各地晴朗炎熱，午後有雷陣雨，大台北、桃園、南投近山區河谷地區、花東縱谷、台東等地都會有36度以上高溫，其他各地則是33到34度，中午過後容易有午後雷陣雨發生，大台北、各地山區將有較大雨勢。

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而過去幾天滯留在日本九州到華南地區的滯留鋒面將逐漸往南移動，馬祖今晚起將有陣雨或雷雨，且有低雲影響能見度。明日起各地受到鋒面影響，除花東地區以午後雷雨為主外，其他地區都是整天不定時有陣雨，午後有較大雨勢。

▲▼今日午後各地有雷陣雨。（圖／氣象局）

受到鋒面影響，各地溫度也會略降，中部以北、東北部高溫略降2到3度，其他地區略降1度，不過各地天氣仍較為悶熱。另在海上的熱帶低壓目前位在鵝鑾鼻東南東方2700公里海面上，沿著太平洋高壓南緣以偏西或西北西移動，高壓的強度將會影響低壓路徑，目前大氣、海溫等條件都有利於熱低慢慢發展，未來有機會增強為颱風。

氣象專家彭啟明於臉書粉專天氣風險貼文中指出，目前中國南方到日本，仍受到滯留鋒面影響，由於北方開始有冷空氣南下，預計周三到周四這波鋒面會稍微南下到台灣北方海面。

彭啟明表示，這是非常少見的八月中有滯留鋒面接近台灣的現象，雖然鋒面還不會到台灣上空，但會讓台灣附近的不穩定性增加，加上西南風也會增強，各地雲量會增加，發生午後雷陣雨的機會也提高。而溫度上，也會略為下滑1、2度，尤其白天高溫會比較明顯。周五後再度受高壓影響，再度轉為夏季天氣。

▲熱帶低壓持續發展中，有機會增強成颱。（圖／氣象局）

至於位於海上的熱帶低壓，在高壓下緣很強勁的偏東風帶動下，快速往西移動，但東風太強，少了偏西南季風與東風的匯流，雖然一度將成為颱風，但又顯著的弱化掉，這兩天可能也缺乏更有利發展的動力機制。

彭啟明表示，熱帶低壓周末移動至菲律賓東方海面上時，可能有機會再度發展，未來不確定性仍大，不過短時間內對台灣沒有直接影響。