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颱風「奧麥斯」生成時間曝光！　一路徑遙指台灣、也可能中途夭折

▲▼熱帶性低氣壓預計最快明、後兩天可能升成為颱風「奧麥斯」。（圖／中央氣象局提供）

▲熱帶性低氣壓預計最快明、後兩天可能升成為颱風「奧麥斯」。（圖／中央氣象局提供）

記者許維寧／台北報導

西太平洋上又有熱帶性低氣壓生成。中央大學大氣系兼任副教授吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，根據我國中央氣象局、美軍聯合颱風警報中心、日本氣象廳預報資料皆顯示，關島東方的「熱帶低壓」將逐漸發展為颱風「奧麥斯」。

吳德榮指出，雖然三者的預測成颱時間略有不同，氣象局和日本預測最快明天將生成為今年第12號颱風奧麥斯，美國則預測為後天。但三者預測路徑均為偏西通過關島附近後，轉向西北西，遙遙指向台灣，但5天後「不確定的範圍」已很大，琉球海面至呂宋島之間，皆是可能通過的範圍。

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吳德榮說，根據最新歐洲系集模式50次的模擬，預測大致向西前進，行經關島附近後轉向西北西，路徑開始分歧，能繪出路徑的則快速減少，雖然仍有部分遙指台灣，但大多數都在途中夭折，顯示環境中有不利其維持強度的因素。由於目前資料的不確定性太大，其對台灣的影響或威脅還要再觀察。

此外，吳德榮也說，今、明兩天台灣皆在「太平洋高壓」邊緣，午後有強對流發展，近山區常有局部陣雨或雷雨；局部地區有「劇烈天氣」發生機率，應注意。未下雨時高溫炎熱，各地高溫約可達35、36度；北部約在24至35度，中部24至35度，南部24至34度，東部24至36度。

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