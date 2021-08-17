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老闆都是細節控　4個沒人說但你一定要知道的職場祕密

▲▼工作,職場,說話,老闆,防疫,新冠肺炎。（圖／取個免費圖庫pexels）

▲在職場上走跳，表現自身專業能力固然重要，更要學會換位思考，避免踩到老闆或主管的隱形地雷。（圖／取個免費圖庫pexels）

作者：浦孟涵
摘自：悅知文化《出賣我們的都是小細節》

●精選書摘

相對低調、廣結善緣，積極觀察並即時反應，恰到好處地表現，讓自己的優點和功勞被重要的人看見，才是比較長遠的策略。

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進入職場多年，我有兩個重要的觀察：
①多數高階主管和企業主都是細節控，習慣從日常的小事，判斷一個人、一件事、一個專案、一項合作。
②許多人明明專業很強，卻在職涯發展的路上受限，往往是因為忽略了一些老闆們看重的小細節，踩到地雷。

究竟職場上有哪些容易被忽視，卻非常重要的小細節呢？ 希望以下幾個由真實事件改編而成的小故事，能帶給你「原來如此」的體悟：

高調的Teresa 和低調的Tim，誰該晉升？
Teresa 和Tim 是同一天加入公司的儲備幹部，過去幾年，他們分別在不同的部門輪調，循序漸進地參加不同的訓練，目前分別是業務A組和B組的經理。

兩人的業績表現不分軒輊，風格卻南轅北轍。Teresa 氣場強大，走路有風，大器的她帶著團隊衝鋒陷陣，請吃飯、給獎勵也毫不手軟，因此所到之處總是充滿歡樂。雖然個性比較主觀，偶爾會因為和客戶不合而主動求去，但開發能力超強的她，總能立刻簽進更大的單。

相較於Teresa 的大鳴大放，Tim 就顯得低調很多，他的個性沉穩安靜，擅於用鴨子划水的方式經營人脈，手上的客戶多是合作十年以上的大客戶。不論是對業績或是人的管理，他都採取滴水穿石的「走心」策略，這些年來倒也穩定成長。

這兩位年資、表現相當，風格卻南轅北轍的中階主管，同時爭取業務副總的位子，你會怎麼選？

公司多數同事都認為，呼風喚雨的Teresa 比較有「主管相」，但最後出線的卻是Tim。在一級主管會議上，總經理給出的原因是，雖然兩個人都是不可多得的業務人才，但相較於Teresa 的好惡分明和主觀，Tim 是個比較能夠控制情緒、客觀處理棘手難題的人，而這樣的人更適合擔任公司的高階主管。

但明眼人都知道Teresa 真正的問題是太過高調，風格鮮明、說話超大聲的她，掌握了重要的客戶也培養出一群人才，但無論是客戶或人才，都把Teresa 看得比公司還重，這一點一直讓老闆有所顧忌，換句話說，她的高調，功高震主。

我的解讀─「個性沒有絕對的好壞，不過若想在企業長久生存、發展，在多數情況下，低調、廣結善緣，積極觀察並即時反應，恰到好處地表現，讓自己的優點和功勞被重要的人看見，是比較穩妥的策略。」像Teresa 這樣大紅大紫、行事風格鮮明且在企業中吃得開的人，多半在專業、人脈、資源等一、二個方面遙遙領先同儕。賈伯斯就是個典型的例子，但別忘了，賈伯斯是企業的創始人而非後進者，他的確有別人超越不了的過人之處，但也曾被踢出自己一手創辦的公司。

▲▼工作,職場,說話,老闆,防疫,新冠肺炎。（圖／取個免費圖庫pexels）

▲廣結善緣、低調沉穩地表現自己，反而能在企業發展長久。（圖／取個免費圖庫pexels）

委屈的Abby，同事朋友分不清
「小李，要去幫客戶買咖啡嗎？ 別忘了⋯⋯」Abby 話還沒說完，小李直接說：「放心，會幫你累積點數的。」
又過了一會兒，屬下Bessie 看Abby 還坐在位子上沒有下班的跡象，很貼心地問：「今晚要吃什麼呀？ 老樣子加一杯熱美式？」

Abby 組裡的夥伴總是善解人意地主動幫她跑腿買咖啡、訂下午茶、買便當，也知道她是個集點控，不管是自己或是幫客戶買東西，都會主動幫忙集中消費，讓Abby 早日集得可愛的公仔或限定商品。

有如此善解人意的同事，小組的工作氣氛總是和樂融融，因此當Abby 看到自己全面性的考核（review）結果時，驚訝得說不出話來。雖然客戶和主管都給了她很好的評價，但幾位下屬卻給了她「愛貪小便宜」、「公私不分，老愛叫同事幫自己跑腿」等負評。

當主管向她求證時，Abby 很委屈地說：「我發誓多數時候都是他們自己問我要不要買便當、買咖啡、集點⋯⋯，我從來沒有主動叫任何人幫我跑腿呀！ 我想應該是有人覺得今年我沒有力挺他們升官，才做出這麼惡劣的行為吧！ 這也太
公私不分了。」
主管：「你自己也沒分清楚呀！」

我的解讀─「職場是求發展而不是求友情的地方，並非要大家不信任身邊的同事，而是要想清楚每件事都有目的。」例如，Abby 能為下屬的升官加薪發揮關鍵性的影響，因此也不難理解大家都搶著主動獻殷勤，其實是希望從她身上 得到一些好處。在職場上， 凡事都有對價關係， 雖然沒人明說， 但和有利害關係的同事保持專業距離，是高階專業人士應該懂得的基本素養。

另外，相信多數人都不會做出盜用公款、浮報帳務這樣有著明顯道德缺陷的事， 但用公司的資源累積自己的利益卻是很常見的行為，像這樣足以影響專業形象的小細節，沒人會說出來，卻人人都看在眼裡。

▲職員,職場,員工,主管,開會,遲到,社畜。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲職場基本素養也會影響個人評價，沒人說出口的，其實都被默默看在眼裡。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

聰明的Rachel 缺乏對公司的「忠誠度」
Rachel 是公司上下公認的人才，長得漂亮、說話得體、舉手投足間充滿自信，更難能可貴的是她的學習能力強，工作上手很快，和主管一起順利完成了幾個重大的專案。

聰明的她早就發現出國受訓的機會，是在公司晉升的前奏曲，因此早早就做足所有的功課，積極爭取珍貴的席次。然而，公布名單的那天，她卻大失所望。公司竟然選了和她同期進公司，但各方面表現都不如她亮眼的Tammy。

一向相信機會要自己掌握的她，主動找主管討論，自己是不是有什麼需要改善的地方？ 同時也想探探自己為什麼落選，沒想到換來的卻是：「你很優秀，未來還有很多機會！」這樣輕描淡寫的答案。

主管沒能說出口的是，公司內部對這次出國受訓的名單有很激烈的討論，默默努力型的Tammy 和亮眼明星型的Rachel 支持者相當。但最後讓Tammy 勝出的原因，卻和兩人的風格無關。而是不只一位主管提出，經常聽到Rachel 私底下抱怨公司，或是只要直屬主管不在辦公室的日子，常常遲到。這些人前人後不一致的表現，產生了對公司「不忠誠」的品牌印象。

我的解讀─「你會不會想問：當Rachel 找主管詢問時，主管為什麼不說呢？」主管選擇不說的原因，可能是：一、他不知道要怎麼表達，才能溫和不傷人，又讓對方聽懂；二、他怕Rachel 知道後會憤而離職，從此失去一個有力的執行者；三、既然Rachel 是個對自己和公司不忠誠的人，那就「加倍奉還」吧！

在職場上，沒說出口的細節，往往才是真正的重點。對於絕大多數的公司、老闆或資深主管來說，在選擇要提拔下屬時，考量的順序多半是忠誠> 態度> 能力。

精打細算的Ping 對公司太過計較
「今天的午餐每人平均160.8元，所以每個人要出161元。」大學念會計的Ping 有強大的數字觀念和精打細算的金錢觀，聚餐時總能快速算出每個人要分攤多少錢。這樣的精神，也讓她勇於向公司爭取自己的福利。

三天兩頭到財務處報到的Ping，舉凡薪資、午餐費、休假天數、政府補助等，都是她積極爭取的目標，她認為：「這是我的權利，本來就是我應得的。」

一直精打細算的她，卻對一件事失算了：今年公司的營運狀況不錯，多數同事都加發了好幾個月的年終獎金，只有少數表現不佳的同事和Ping 拿到了「應得的」一個月薪水。

我的解讀─「如果你身處凡事苛刻計較的公司，『主動捍衛自己的權利』一點也沒錯；但相信多數的企業，都願意把多一點的資源和好處，留給在需要時願意第一時間跳下來幫忙，而不是先問『有什麼好處』的夥伴。」換句話說，當你越計較，公司也會跟你越計較。

換位思考，如果你是老闆，會怎麼選？
你一定要知道的小細節
在組織中，真正的重點，往往是那些沒人會說出來的小細節，例如：
1. 太過高調、功高震主。
2. 公私不分、貪小便宜。
3. 表裡不一。
4. 太過計較。

要如何避免踩到這些隱形地雷？最簡單的方法就是換位思考，想想如果你是老闆，是否會提拔有這些行為的人，答案立刻就分曉了。

《出賣我們的都是小細節》（圖／悅知文化提供）

★精選內文經悅知文化授權，摘自《出賣我們的都是小細節》一書

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