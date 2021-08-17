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社會 社會焦點 保障人權

太陽餅禮盒藏安毒準備交易！　他一出電梯就被壓制當場嚇傻

記者陳以昇／新北報導

新北市刑大日前追查毒品買賣，循線在板橋區一處高級社區埋伏，逮捕一名毒販，在他攜帶的太陽餅盒內搜出一大包安毒，隨後在承租的套房內起獲分裝包好的毒品，共361公克市價約80萬元，警訊後依毒品罪移送法辦。

▲▼林男步出電梯被警方壓制，手上太陽餅盒內起獲安毒，在他套房內在查獲分裝毒品及現金，共361公克市價約80萬 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲林男步出電梯被警方壓制，手上太陽餅盒內起獲安毒 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，42歲林姓男子有毒品前科，多次進出監獄，2年前出獄後仍禁不起毒品誘惑，不但自己吸食還分裝販賣，還承租板橋區高級社區的套房藏身，進出都從地下停車場避免被警方查緝。

▼林男步出電梯被警方壓制 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼林男步出電梯被警方壓制，手上太陽餅盒內起獲安毒，在他套房內在查獲分裝毒品及現金，共361公克市價約80萬 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市刑事警察大隊接獲情資，經數月的跟監蒐證，掌握林男不法事證，12日下午持搜索票到社區埋伏，正好林男要到巷口與人交易，才剛要從一樓電梯離開，警方蜂擁而上將他逮捕，他當場嚇傻，手上的太陽餅禮盒不自覺地鬆手掉地，在盒內起獲250公克的毒品安非他命。

▼林男套房內查獲分裝毒品及現金，共361公克市價約80萬 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼林男步出電梯被警方壓制，手上太陽餅盒內起獲安毒，在他套房內在查獲分裝毒品及現金，共361公克市價約80萬 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方隨後押著他回到套房，更查扣到分裝好的安毒111公克、吸食器、電子磅秤及數十萬元現金，初估查獲的361公克安毒，市價約80萬元，訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移新北地檢署偵辦。

新北市刑大表示，毒品犯經常藏身在社區大樓內做為掩護，藉機進行毒品交易，警方將持續與社區大樓管委會建立友善通報網絡，掌握可疑犯嫌行蹤加強查緝，以淨化治安環境，將毒品犯罪趕出社區。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼林男套房內查獲分裝毒品及現金，共361公克市價約80萬 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼林男步出電梯被警方壓制，手上太陽餅盒內起獲安毒，在他套房內在查獲分裝毒品及現金，共361公克市價約80萬 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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