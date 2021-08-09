休旅車左右飄移一查是贓車　駕駛搜出安毒「心靈書籍」藏海洛因

記者陳以昇／新北報導

新北市三峽警分局二橋派出所2名警員在執行巡邏勤務時，見一名男子駕駛休旅車行車不穩，左右漂移，經用小電腦M-police查看，為通報失竊車輛，於是向前盤查，在男子口袋起獲安非他命，還在一本心靈書籍的書頁內查獲2包海洛因，全案依毒品、侵佔等罪移送法辦。

▲警方在呂男提包內的「心靈書籍」內頁起獲2包海洛因 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，3日晚間9時許，40歲呂姓男子駕駛黑色休旅車，行駛在新北市三峽區中正三路，車速忽快忽慢，左右漂移，剛好轄區二橋派出所警員曾郁俊、石睿傑執行巡邏勤務經過，見車輛行車不穩，立即用隨身小電腦M-police查看，確認為通報失竊車輛。

2警員立即驅車上前攔下呂男車輛進行盤查，呂男遭攔下後竟說不出車牌號碼，警員懷疑他身上帶有違禁品，依法要求將身上東西拿出，呂男最後只好從褲子左側口袋掏出一包安非他命及注射針筒。

▼警方在呂男身上搜出安毒跟注射針筒 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警員隨後在車內找到一只手提袋，在裡面找到一本心靈書籍「心念自癒力」，書本有長期翻閱痕跡，翻開後赫然發現2包一級毒品海洛因，毛重4.3公克，警訊後將他依毒品罪移送，駕駛失竊車輛依侵占罪移請新北地檢署偵辦。

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▼呂男駕駛失竊車輛遭警方查獲 。（圖／記者陳以昇翻攝）