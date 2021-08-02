買毒遇盤查...他被丟包只好用跑的！警壓制搜出安毒+海洛因

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊警分局日前在執行巡邏勤務時，見一輛小客車違停，一名男子步行坐上副駕，警員準備上前盤查時，駕駛心虛立即加速逃離，過程中副駕男子慌張下車遭警員逮捕，在他身上起獲海洛因、安非他命等毒品，男子供稱買毒遇到警方盤查又被賣家丟包，訊後依毒品罪移送，並將追查販毒小客車。

▲39歲王男購毒遇盤查，逃逸時被毒販丟包，在身上起獲多包毒品海洛因、安非他命 。（圖／記者陳以昇翻攝）

30日晚間，39歲王姓男子步行在新莊區公園路、中華路一段路口，坐上一部違規停車的小客車，沒多久，轄區新莊警分局中港派出所警員執行巡邏勤務看到違停車輛，立即上前盤查，駕駛見警員騎車靠近，隨即踩油門加速逃逸。

小客車在馬路上狂飆，路人紛紛閃避，警員騎機車緊跟在後，小客車行駛到中正路、中港路口時，突然緊急煞車，王男從副駕駛座慌張下車拔腿狂奔，警員立刻將他壓制逮捕，在他身上起獲1包海洛因3包安非他命。

王男表示，跟毒販約在路旁交易，沒想到遇到警方盤查，逃逸過程中，毒販怕被牽連，將他丟包在路邊，訊後依毒品罪移送偵辦，警方目前已經掌握販毒的小客車車主，將儘速查緝到案。

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▼39歲王男被依毒品罪移送 。（圖／記者陳以昇翻攝）