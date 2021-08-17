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假釋男砸重金買模型槍大改　曝從小立志成「槍匠」下場曝

記者黃宥寧／台北報導

北市詹姓男子因槍砲及毒品案遭判10年4月，他於假釋期間，兩度前往新北板橋模型槍店購買具有殺傷力的槍枝及子彈，甚至從各處購買蒐集而來的鋼刷、板手等物改造模型槍。警方獲報持搜索票前往北投到他女友租屋處搜出海洛因殘渣注射針筒及吸食器；又在住處外草叢及機車內搜到2把槍。士林地檢署偵查依違反槍砲彈藥提起公訴。

起訴指出，在押詹姓男子（57歲）因違反槍砲彈藥刀械管制及毒品遭判10年4月，去年3月16日縮短刑期假釋出獄，竟在假釋期間在今年2、3月期間到新北市板橋區的「登X模型槍店」分別以5萬及6萬，購得改造手槍2支、25顆子彈(單顆200元)；7、8天後他又再度前往模型店分別以3萬、2500元及1顆30元的代價購入模型槍、金屬槍管、火藥、子彈及彈頭等物，並以自己從各處購買蒐集而來的鋼刷、板手等工具，用來大改造購入的手槍。

▼詹男立志當槍匠，購入模型槍進行改造。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼警方訊後依照槍砲彈藥刀械管制條例將詹男送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

槍還在改造換裝中，今年4月14日警方持搜索票前往詹男女友位於北投溫泉路的租屋處搜索，從租屋處內扣得含第一級毒品海洛因殘渣的注射針筒1支及第二級毒品安非他命殘渣的吸食器1組（毒品部分，另案偵辦中）甚至在住處旁的草叢及北市士林區某地下室從詹男機車置物箱內搜到模型槍枝及子彈。

▼57歲詹姓男子假釋期間又兩度買槍遭送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼警方訊後依照槍砲彈藥刀械管制條例將詹男送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

落網後，他向警方表示，從小就對槍枝有興趣，平時就是自行上網研究改槍，立志成為「槍匠」，花費17萬買了2把改造手槍以及2把改造半成品手槍，原本打算自行改造研究，但沒想到卻被警方一舉逮捕。

槍枝送鑑定後，2支手槍具有殺傷力，其中1顆不具底火不具殺傷力，另24顆經採樣8顆試射後，7顆均具殺傷力，1顆無法擊發；另外2支槍不具殺傷力，96顆子彈為空包彈。

檢警認詹男從1991年間起已有多次槍砲案前科，在假釋中又不知道悔改，依槍砲彈藥刀械管制未經許可持有非制式手槍罪嫌等罪，建請法院分論併罰。

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