江啟臣登記參選喊「正派承擔」　劉世芳感謝抬愛：晚4年跟上潮流

▲國民黨主席江啟臣爭取連任，恰巧與4年前民進黨立委劉世芳同樣使用「正派承擔」。（圖／劉世芳提供）



記者林銘翰／台北報導

國民黨主席江啟臣17日完成主席選舉登記，他表示前行的道路必定充滿荊棘，「正派承擔、啟動未來」是國民黨領導人必須堅守的價值。不過，民進黨立委劉世芳卻發現，「正派承擔」卻恰巧與自己4年前的選舉文案相同，也讓她笑說「好文案不會退流行，高雄時尚一路向北」。

江啟臣17日上午在前台中市長胡志強、前立委顏寬恒等人的陪同下，前往國民黨中央黨部完成登記，並且提出新任期的5大目標，包括國民黨兩項公投全數過關、邀請「領袖級」特使解凍兩岸交流、2022執政縣市15PLUS、提出明星級的不分區前三名單振奮社會，以及2024總統造王、國會過半」。

對此，劉世芳17日中午透露，稍早她接到民進黨高雄市議員簡煥宗的訊息，並且向她表示「世芳姐引領潮流」，自己一開始聽到還一個黑人問號，才發現原來是江啟臣「致敬」了她4年前的選舉文案「正派承擔」。

劉世芳表示，感謝江啟臣的抬愛，「我們高雄帶領潮流，江主席跟上潮流」，雖然晚了4年，雖說國民黨主席選舉是國民黨的家務事，但自己與江啟臣同事一場，還是說一句「加油啦！」

江啟臣強調，改革沒有回頭路，從就任之初的「生存」，到體質的「調整」，一直到爭取民心使國民黨「壯大」，更有信心自己絕不是國民黨復興之路的「過渡者」，而是立志以無私的初心，為國民黨在2022與2024，找出最能勝選的候選人，扮演國民黨重返執政的「造王者」。