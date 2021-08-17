今日阿富汗明日台灣？　民進黨團：比較像1949年的國民黨

▲阿富汗當地民眾至試圖進入喀布爾國際機場。（圖／路透社）



記者林銘翰／台北報導

阿富汗政局丕變，民兵組織塔利班（Taliban）即將上台，卻遭藍營人士質疑是台灣前車之鑑，甚至喊出「今日阿富汗，明日台灣」。對此，民進黨立法院黨團書記長羅致政17日批評，這樣的類比非常不恰當、完全是不倫不類，過去在大陸時期的國民黨，反而跟今日的阿富汗比較像。

羅致政表示，國內有少數人把台灣跟阿富汗做類比，他認為非常不恰當，而且完全沒有客觀的依據，過去在大陸時期的國民黨，跟今日的阿富汗還比較像，這也是為什麼很多國民黨、藍營人士會拿來類比，「因為國民黨在大陸時期所謂流亡、轉進的樣子，就好像今日的阿富汗政權」。

羅致政說明，阿富汗政權之所以悖離國際社會的支持，是因為被自己的人民背棄、而不是被美國背棄；就像當初美國發表白皮書，表明不願意再支持國民黨政權時，就是因為這個政權貪污、腐敗、無法得到人民支持，所以美國才會決定放棄國民黨。

▲民進黨團召開「國產疫苗EUA，同組專家專業審查」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



羅致政認為，如何積極回應民意、爭取人民支持，才是政權能夠存續下去最重要的基礎，所以在國際上自立自強，才是一個國家、政府的生存之道，台灣現在是民主自由世界的一員，國際社會也都給予台灣的自由民主、人民意志支持與肯定。

羅致政批評，國民黨會有這樣的類比，就是回想到1949年，當時國民黨政權被人民、國際社會唾棄，「那樣的心境我們完全可以理解，但是拿來跟現在的台灣類比，完全是不倫不類」。

黨團幹事長劉世芳強調，台灣人非常了解民主的價值，願意按照民主政治的次序，選擇自己的總統、國家及定位，跟現在的阿富汗政權完全不一樣，呼籲少數人不要用以前國民黨一路轉進台灣的心態來類比，「千萬不要用這樣的方式作賤自己」。

副幹事長黃世杰也表示，國民黨在這波的發言，把台灣類比成阿富汗，都是用很簡化的邏輯，也就是選邊站、抱大腿，這是完全不對的說法。

羅致政說，這兩天看到很多畫面很震驚，阿富汗政府軍一碰到塔利班軍隊，幾乎是放下武器、立刻投降，也讓人質疑「這樣的軍隊怎麼扶的起來」，所以國內如果有人繼續主張「投降論」，反而很容易被國際社會背棄，因為自己站得起來、決心要捍衛自己，國際社會才有可能支持。