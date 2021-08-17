胡志強、顏寬恆陪同登記　江啟臣訂5目標：國民黨2公投沒過就辭職

▲江啟臣登記參選國民黨主席。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席江啟臣今（17日）至國民黨中央黨部進行主席選舉登記，由前台中市長胡志強、前立委顏寬恒、多位退休的國軍弟兄及30名青年朋友陪同，並公布3位競選辦公室發言人，由前高雄市新聞局局長鄭照新、擁有僑務經驗的現任國際部義務專員吳亮儀、以及青年部義務副主任詹為元共同擔任。

江啟臣提出新任其五大目標。一、國民黨兩項公投全數過關；二、邀請「領袖級」特使解凍兩岸交流；三、2022執政縣市15PLUS；四、提出明星級的不分區前三名單振奮社會；五、2024總統造王、國會過半」。他承諾，其中只要一項未達成就辭職下台。

江啟臣也回憶，去年黨主席交接當天，從已故中評會主席團主席許水德先生手中接下的不只是當選證書、更接下了整個黨的期盼與重擔，更不忘水公對自己耳提面命，一定要在黨最艱困的時候挺下來，莫忘從政初心，腳踏實地完成每項任務，只有國民黨好，臺灣才會好，中華民國也才會更好。

江啟臣強調，改革沒有回頭路，從就任之初的「生存」，到體質的「調整」，一直到爭取民心使國民黨「壯大」，更有信心自己絕不是國民黨復興之路的「過渡者」，而是立志以無私的初心，為國民黨在2022與2024，找出最能勝選的候選人，扮演國民黨重返執政的「造王者」。