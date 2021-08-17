民進黨團：振興五倍券越快發行越好　時間點不會超過10月初

▲行政院規劃推出五倍券，圖為去年發放的三倍券。（資料照／記者周宸亘攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊產業，行政院即將推出振興五倍券，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳表示，五倍券能夠越快發行越好，時間大概不會超過10月初，但是前提是國內的疫情要穩定、控制得宜，對全民才是最大的助益。

行政院長蘇貞昌16日邀集民進黨立法院黨團全體成員，討論振興五倍券政策方向，並在會中達成二大結論，包括儘速發放振興五倍券，以及原規劃民眾支付1000元，改由政府全額負擔。

對此，劉世芳17日受訪時表示，立法院已經在6月18日通過特別預算案，等到行政院將預算送至立法院後，很快就會通過相關決議，讓全民可以提領到振興五倍券，民進黨團也會就行政方面的速度進行綜合了解，希望能夠越快發行越好，但是時間點不會超過10月初。

劉世芳也說，發行振興五倍券是為了刺激內需經濟，但是最重要的是國內疫情要能夠穩定、控制得宜，在這波疫情受到影響的餐飲、零售、展演業等，才會受到比較好的刺激，也期待未來振興五倍券正式對外發行時，也是在疫情相對穩定的狀況之下，對全民才是最大的助益。

此外，劉世芳也提及，五倍券必須在特定的時間內消費，才能達到振興的效果，如果是用發現金、消費券等方式，並沒有辦法特別指定消費期限，對於短期內要提升內需經濟、協助特定產業有所困擾，因此用振興五倍券的方式提振內需經濟，就是當前所需要的手段。

民進黨團書記長羅致政受訪時則說，有人認為消費券等同於五倍券，「我覺得是搞錯重點」，而且是完全不恰當的比較，因為消費券時期台灣所處的環境，是在金融風暴下的經濟衝擊，雖然看起來都是經濟受到影響，但是實際原因、衝擊後果都不一樣，所以對症下藥才是重點。

羅致政強調，現在的經濟往前走、往上升的階段，反觀國民黨執政時期是經濟受挫的時代，經濟衝擊的情況在不同的時空環境下，需要的振興方式不同，至於誰能夠對症下藥，從結果一定可以看得出來。

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