奧麥斯颱風醞釀中！鋒面接近時間曝　這2天水氣最多

▲熱帶性低氣壓目前距離台灣東南東方約3500公里。（圖／翻攝彭啟明臉書）

記者陳俊宏／台北報導

奧麥斯醞釀中！天氣風險公司總經理彭啟明今天（16日）表示，預期周三、周四鋒面南下到台灣北部海域，是否會到台灣仍待觀察；熱帶性低氣壓很有機會在這1、2天發展成為今年第12號颱風「奧麥斯」，說會不會侵襲台灣都還太早，過幾天再來關注即可。

彭啟明在臉書說，今、周二的天氣延續周日的天氣型態，雖然午後雷陣雨不是那麼劇烈，以靠山區延伸到平地為主，但如果遇上時仍要留意發展。

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彭啟明指出，目前在中國長江流域延伸到日本附近的滯留鋒面，仍持續發展當中，這樣的型態和6月梅雨鋒面特性非常像，在8月中旬出現，的確比較少見一些，目前已經對長江流域到日本附近，有顯著暴雨發生，也有零星災情出現。

▼周三、周四水氣增多。（圖／記者林敬旻攝）

彭啟明表示，預計隨著北方系統的南下，周三、周四鋒面南下到台灣北部海域，是否會到台灣仍待觀察；而這時太平洋高壓略微東退一些，鋒面接近台灣，這樣的不穩定結構，會讓台灣附近的天氣略轉不穩定，也容易有午後雷陣雨發展；周五開始太平洋高壓會略再增強，再度回到典型的夏季天氣。

彭啟明說，接下來就要關注目前距離台灣東南東方約3500公里的熱帶性低氣壓，很有機會在這1、2天發展成為今年第12號颱風奧麥斯，這是由美國所命名的，是漫遊的意思。

彭啟明分析，這個熱帶性低氣壓其實是從東太平洋，越過換日線過來西太平洋來的，目前預測上在4、5天後仍有相當大的分歧，尚無太高參考價值，說會不會侵襲台灣都還太早，過幾天再來關注即可。

▼張承傳說，預估熱帶低壓周末會接近到菲律賓東方海面到琉球一帶。（圖／氣象局）

中央氣象局預報員張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問提到，周三、周四高壓減弱，各地降雨較多，是近期水氣最多的時間，中南部沿海地區清晨至上午有零星短暫陣雨或雷雨，各地午後雷雨較明顯、時間較長；周五、周六高壓增強，午後雷雨範圍縮小至山區和大台北盆地。

氣象局觀測，熱帶低壓位於關島東方海面，向西北西移動，時速29公里，有發展為輕度颱風的趨勢。張承傳分析，熱帶低壓今成颱機率不是那麼高，周二成颱機率較大，因其未來行經環境條件沒那麼有利發展，發展速度較慢，也不見得發展起來，會不會成颱周二再看。

至於熱帶低壓是否會影響台灣？張承傳表示，預估它周末會接近到菲律賓東方海面到琉球一帶，路徑誤差滿大，還要再觀察1、2天。