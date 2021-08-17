弘光科大跨國混班夏令營起跑　14國73生分享彼此語言文化美食

▲弘光科大推出暑期跨國混班夏令營，線上、實體課並行，讓外籍生學台灣文化（下同）。（圖／弘光科技大學提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

弘光科大每年暑假舉辦跨國混班夏令營，今年受疫情影響，國際姊妹校學生無法來台參加，目前在疫情趨緩後開放部分國內各大專校院外籍生到校，安排實體、線上課程，內容包含華語教學、點心製作、皮拉提斯、官將首臉譜彩繪等特色多元課程，讓因停課悶很久的學生大讚：「這真是超棒的課程！」

弘光科大國際長田其虎表示，去年起就因疫情影開放國內各大學外籍生參加，今年活動在4月份已規劃課程，同時進行校內學伴徵選，沒想到5月疫情突然升溫，改規劃線上課程，所幸在8月2日開課前解除三級警戒，因此在做好各種防疫措施後，決定開放部分報名學生到校參加。

田其虎指出，在室內活動不超過50人的二級防疫規定下，有18名外籍生到校參加國際混班夏令營，無法到校的則參加線上課程，課程為期兩周，包括印尼、日本、菲律賓、越南、蘇丹、巴基斯坦、印度、泰國、斯洛維尼亞、比利時、瓜地馬拉、祕魯、吉爾吉斯、馬來西亞等14國73名學生，一起遠距、實體同步上課。

其中外籍生上午上華語課程學中文，下午則安排不同實作課程：比利時學生Decorte Thomas說受疫情衝擊，放暑假沒有回國，「活動可以學到台灣文化，還可以認識各國朋友，很不錯。」越南學生Le Thi Hieu說，參加活動可以學中文，還可以認識很多朋友，「我最喜歡手做珍珠奶茶課程」。

弘光幼保系學生凌允妤說，已連3年擔任跨國混班學伴，除可提升英文能力，還有平常學不到的課程，認識很多外國朋友，參與活動讓她發現跟外籍生溝通沒有想像中困難，更勇於開口互動，近2年還擔任翻譯工作；物治系學生潘姿玲則說，想要認識更多國外朋友因而報名，除增進英文能力也可分享彼此文化，並利用課餘時間跟同學交流異國料理，「疫情期間都在家上課，好不容易疫情解封，能夠一起上課是很棒的事情。」



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