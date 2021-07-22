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台北動物園小石虎野放訓練　特生8月續推線上「小虎夏令營」

▲台北市立動物園將石虎三胞胎的大哥和么妹送往特生中心進行野放訓練。（圖／「Taipei Zoo 臺北市立動物」官方粉專）

▲台北市立動物園將石虎三胞胎的大哥和么妹送往特生中心進行野放訓練。（圖／「Taipei Zoo 臺北市立動物」官方粉專）

記者高堂堯／南投報導

臺北動物園今年3月迎來暌違28年的小石虎三胞胎寶寶，為了達成臺北動物園、特生中心以及屏科大野保中心的石虎保育繁殖計畫目標，昨（20）日將三兄妹的大哥以及么妹送往特生中心進行野放前訓練；特生中心也規劃「小虎夏令營」，下月將在線上邀請孩子們利用暑期一起透過彩繪、棲地環境介紹，對石虎等自然動植物生態有更多認識。

相關單位指出，石虎保育繁殖計畫主要是因為野外石虎數量稀少，且面臨嚴重的生存威脅，在目前野生動物救傷收容計畫下，卻陸續出現不適合野放、需要長期圈養且適合繁殖個體，為了整合域內、外保育工作，這次挑選已滿4個月的健康石虎大哥跟小妹參與野放訓練，希望能補充牠們的野外族群，並進行後續追蹤研究，並在昨天11點順利由台北動物園交接給特生中心人員。

▲特生中心「小虎夏令營」下月將在線上舉辦。（圖／翻攝「特有生物保育研究中心保育教育館」官方粉專）

▲特生中心下個月將推出線上「小虎夏令營」。（圖／「特有生物保育研究中心保育教育館」官方粉專）

特生中心指出，「小虎夏令營」今年因應疫情，改為線上直播課程，從8月起連續5個週六上午10點至11點半，將準時在「特生中心保育教育館粉」絲頁播出：第1堂課「放暑假囉來去找葉子」將在8/7(六)上午10點準時放映，家長和孩子可準備自己家附近可以撿到的葉子、紙（粉彩紙或影印紙）、筆（鉛筆或彩色鉛筆）、厚重且用不太到的書等材料參加。

特生中心表示，第2堂課起因為要寄送的材料有限，只留給認真參與第1堂線上課程者；上完課把精美成果照下來，務必用「Gmail」信箱回傳到當天影片文章中的線上表單（包含個人基本資料與滿意度調查），耐心等待老師們再回信跟孩子確認有沒有闖關成功，邀請「小虎們」在8月7日(週六)線上相見，愛護自然無上限。
 

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