錄取率不到3%！政大「創新國際學院」今年首招400人搶破頭

▲創新國際學院印度籍副教授。（圖／政治大學提供）

記者崔至雲／台北報導

政治大學創新國際學院今年首招生，政大指出，雖僅招收10名本籍生及12名國際生，卻吸引近400名本籍生，以及來自東南亞、東亞、中東及中南美洲等多國學生報考。其中，外籍生以東南亞學生占七成最多，其次為中南美洲。

創國學院院長杜文苓指出，創國學院為政大第十個學院，致力培育具全球性視野、跨領域知識學習能力的菁英人才，並以「三創新」、「三國際」為特色。「三創新」分別為學程創新、整合創新、課程創新，「三國際」則為國際招生、國際治理、國際連結。該院新生不論本籍外籍，均擁有優秀的第二外語專長，也不乏於數理統計、資訊科學、社會科學研究、及大眾傳播有優秀表現的學子。

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在學程創新方面，杜文苓說明，創國學院於大一大二不分系，大三再進行專業研討，突破傳統專業領域限制。除著重實務性專題研究，院生也須進行至少一學期的國際交換，使院生能藉此與全球發展動態密切銜接。而整合創新方面，創新國際學院則作為政大拓展國際化的基礎建設，讓創新國際學院作為一個新品牌，為政大對外開拓市場，最終的資源與各院系所共享。





▲政治大學創國學院院長杜文苓。（圖／記者崔至雲攝）

在課程創新方面，杜文苓進一步分析，內容橫跨全球治理、亞洲研究、資訊科技與創新，以議題為導向的特色課程為主，並設計中英文雙語課程，提供院生全球與亞洲區域視野。

此外，學院課程也連接跨校、跨域教學資源，如「人類世界與地緣政治」課程將與台北市立美術館雙年展結合，並與國際學者、橫跨五校師生合作。為配合雙年展的活動，授課地點也會從校園內，移動到與公眾互動的北美館。「全球衛生治理」課程因應新冠肺炎疫情，從公共衛生、社會學、法學、傳播學的不同視角出發，反思全球衛生治理架構。

杜文苓提到，創國學院目前已經與日本、韓國、德國、四川等地區的大學確定合作，未來將持續增加合作對象，達成「國際連結」的目標，並借重國內外姊妹校合作優勢，以達到培育學子掌握全球脈動的全方位國際治理人才的設立宗旨。

