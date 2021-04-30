親手寫上「媽媽我愛您」　嘉藥外籍生跨海心訴思母情！　

▲嘉藥攜手台南郵局共同舉辦母親節活動，選取優勝卡片來印製1500份發送，而台南郵局準備個人客製化的郵票獎狀及精美禮物，郵票上印製了得獎同學名字及名次，讓獲獎同學感到萬分驚喜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

上一次和媽媽說「我愛你」是什麼時候？有多久沒寫信給媽媽或最想感恩的人？今年母親節就在自己設計的卡片上親手寫出最有溫度、最真摯也最暖心的「媽媽我愛您」吧！

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嘉南藥理大學在即將進入感恩5月的母親節前夕，為感念媽媽們無私無我默默付出的辛勞，鼓勵學生勇敢表達內心感激之情，特別與台南郵局共同舉辦「孝親感恩月-卡片設計比賽暨孝親傳情」活動，嘉藥學務長董志明、台南郵局企劃行銷科股長黃肇維、江奕專員也一同參與，除了為設計優勝卡片同學頒獎，更將網路上廣為流傳的「歪腰郵筒」搬進活動會場，吸引同學到場拍照打卡，現場氣氛熱鬧溫馨。

今年嘉藥特別攜手台南郵局共同舉辦母親節活動，嘉藥邀請同學發揮創意創作，並從中選取優勝卡片來印製1500份發送，而台南郵局除免費提供500份明信片外，更準備了個人客製化的郵票獎狀及精美禮物，郵票上印製了得獎同學名字及名次，每一張獎狀都別出心裁，獨一無二，讓獲獎同學感到萬分驚喜。活動結束後會將「歪腰郵筒」內的卡片一起寄出，讓媽媽們能在母親節前收到孩子們的孺慕之思。

今年因疫情關係，許多外籍學生都無法返鄉，對家人的思念更是濃厚。為讓在外地求學的莘莘學子一解思鄉、思親之苦，邀請了該校外籍生參與。資管印尼國際專班的費必安說，來台灣已經4年了，因為新冠肺炎的關係，一直沒辦法回去看家人，今年畢業後也已經申請留台繼續攻讀碩士班，應該暫時不會回去，因此特別想念家人，這次的母親節卡片正好可以好好表達對媽媽的思念與感恩，也希望疫情趕快趨緩，才能與家人相聚。

嘉藥學務長董志明表示，我們長期教育孩子要懂得感恩、飲水思源，但許多時候卻因為害羞而不敢表達感謝及愛意，學校舉辦母親節卡片傳情活動，就是要鼓勵大家對最親愛家人表達感恩與感謝，希望透過這個活動，讓親人交流溫馨心意，也讓社會更圓滿，更要祝全天下的母親「母親節快樂」！

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