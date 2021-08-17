民眾黨團主張振興排富發現金　支持立院提早開議審預算

▲民眾黨立院黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者呂晏慈／台北報導

行政院拍板振興五倍券政策，不過在野黨仍力主發現金，話題延燒。台灣民眾黨立委邱臣遠17日表示，民眾黨團支持立院提早開議，並將要求蘇揆針對紓困及振興政策進行專案報告；台灣民眾黨立委高虹安則說，呼籲政院應按照正常程序，經立法院審議預算，再發行振興五倍券。

台灣民眾黨立院黨團今天上午舉行「民進黨無視民意，應先紓困再振興！」記者會，重申排富發現金主張。邱臣遠直言，行政院規劃振興五倍券政策轉彎，改成全民免付1000元，跟馬政府時期的消費券雷同，等於再一次打自己的臉。

邱臣遠說，行政院16日與民進黨籍立委溝通五倍券政策，卻沒有找在野黨，在黨政一條鞭情況下，恐使立法院淪為「立法局」，而在野黨被排除在國家政策之討論之外，他也要提出嚴正抗議。

高虹安也說，民進黨完全漠視在野黨的意見，她當立委當的很「窩囊」，民眾黨團主張排富發現金，是因為相對振興券，

對有紓困需求的人較有幫助，可以拿去存起來、或用做其他用途，而其他人還是會去消費，達到振興的效果。

邱臣遠表示，立法院開議後民眾黨團將要求，行政院長蘇貞昌應針對紓困、振興五倍券來立法院進行專案報告，讓國會監督不僅只是一個過場。高虹安則說，行政院到底在急什麼？現在休會期間完全看不到振興五倍券的預算規劃，將在開議後釐清其行政成本是否過高、預算如何分配等問題。

媒體問及，民進黨團主張9月開議後，先審查完振興五倍券預算，再開始施政總質詢，民眾黨團是否支持？邱臣遠說，民眾黨團支持開議時間越早越好，也會要求蘇揆做專案報告。