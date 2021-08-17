民眾黨立委揭青年「4不1沒有」窘境　沒錢沒房還沒疫苗打

▲民眾黨立委蔡壁如（左）、邱臣遠（右）舉行記者會。（圖／翻攝自邱臣遠臉書直播）

記者呂晏慈／台北報導

國人施打疫苗意願高，但年輕人卻台灣民眾黨立委邱臣遠、蔡壁如17日舉行記者會怒批，蔡政府在競選時將青年政策當口號，但現在年輕人卻面臨「4不1沒有」的窘境，賺不到錢、存不了錢、買不起房，而且現在還淪為疫苗和紓困「孤兒」，呼籲政府正視青年困境，讓青年看得見未來，打得到疫苗。

邱臣遠、蔡壁如今天上午舉行「被蔡總統遺忘的世代：青年四不一沒有，從年輕窮到老？」記者會。

邱臣遠批評，過去國民黨、民進黨總統候選人在競選時都會提出青年政策，但在執政後青年政策往往只是「挖東牆補西牆」，以2016年至2021年教育部青年發展署預算編列情形為例，從4億元預算增長到5.1億元，平均5年來每位青年平均分配到的預算僅增加21.6元。

邱臣遠說，「4不1沒有」已經成為台灣青年處境的寫照，包括青年失業率創新高，賺不到錢；大學一畢業就背近32萬學貸，存不了錢；相較2011年平均30歲就可以買房，現在要35歲以上才買得起；現在更面臨打不到疫苗的窘境，「沒有未來」。

蔡壁如則說，年輕人在這次本土疫情期間，打不到疫苗、紓困也領不到，每天乖乖上班、每年繳稅的社會中堅族群，卻一直被接種第二類「中央及地方政府防疫人員」插隊，怎麼樣都輪不到，呼籲政府正視青年困境。