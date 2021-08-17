阿富汗是台灣前車之鑑？ 　他直指「該小心的是投降主義蠢蠢欲動」

▲民進黨副秘書長林飛帆。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

阿富汗情勢在美軍撤離後風雲變色，如今塔利班已奪下政權，國民黨趙少康日前呼籲「阿富汗是台灣的前車之鑑」，強調別以為緊抱美國就以為天下太平，說法引發正反論戰。對此，民進黨副秘書長林飛帆表示，這種「疑美論」背後隱藏的論調是，國內的投降主義者每天都在蠢蠢欲動。

林飛帆直言，鼓吹「疑美論」和「美國棄台論」的人，真正想說的是，「只有接受中國的政治條件，台灣才能『生存』，這些論調提醒我們，我們該小心的從來不是美國能不能夠信任，而是國內的投降主義者每天都在蠢蠢欲動。」

長期關注外交國防議題的民進黨連江縣黨部主委李問表示，台灣不是阿富汗，也不會是阿富汗，美國早在1979年就從台灣撤軍，這是美國跟中共建交不久後，事實證明，台灣在沒有派駐美軍的情況下，透過《台灣關係法》從旁接受美國協助，順利生存下來，持續屹立在太平洋上，而且台灣發展出民主政治，獲得越來越多國際認同，撐過最風雨飄搖的日子。

李問直指，台灣和阿富汗的時空背景也截然不同，40年前，美國想拉攏中共對抗蘇聯，於是跟中共建交；現在，中國本身成為美國的主要競爭對手。這是時代潮流趨勢的不同，台灣的角色也當然不同。

李問表示，「所以不要再說台灣是阿富汗了，除非這樣說的人，暗指中共是塔利班！這比喻真是錯誤百出、不倫不類。」