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趙少康酸蘇貞昌自打臉　五倍券脫褲子放屁、「跟消費券不是一樣」

▲中廣董事長趙少康赴國民黨進行演講。（圖／記者林敬旻攝）

▲中廣董事長趙少康。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔡文鈴／台北報導

民進黨內部對於五倍券規劃意見分歧，在整合各界意見之後，行政院態度轉彎，昨（13）日晚間表示五倍券由「1000換5000」方案改「免費直接領」。對此，中廣董座趙少康今（14）日批評，跟前總統馬英九當年的消費券不是一樣？簡直是東施效顰。

趙少康表示，蘇貞昌一連轉了好幾個彎，先是要收一千元發五千元「五倍券」，只有109萬低收入者不需繳一千元，社會反對聲音太大，改成增加到900萬被紓困者不需要繳一千元，還是難息眾怒，終於宣布全民都不必繳一千元。這跟馬英九當年的消費券不是一樣？簡直是東施效顰。

趙少康批評，蘇貞昌完全是自己打自己的臉，原先說的繳一千元的各種好處，如什麼成數效應等都成了鏡花水月，既然如此，還要花二、三十億印刷好幾億張「五倍券」，必須得動用幾萬人去發，勞師動眾有很高染疫風險，又花錢製造一堆垃圾廢棄物，粗鄙的說，「五倍券」就是脫褲子放屁，多此一舉。

趙少康認為，既然全民不需繳一千元，也不應該叫什麼「五倍券」，應該叫做「五千券」，誇張一點，也可以叫「無限大券」，五千除以零等於無限大。

趙少康痛批，蘇貞昌轉了半天彎，為了堅持一個莫名其妙的面子，把簡單的問題複雜化，治絲益棼，還不如學學美國老大哥拜登，把五千元現金匯到每個人戶頭裡，這樣簡單迅速有效多了。至於怕有人把錢存起來，真是杞人憂天不值一哂。

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