趙少康靠「韓國瑜」發大財！　1動作4奧義每月進帳數萬美元

▲中廣董事長趙少康。（圖／記者林敬旻攝）

記者葉國吏／綜合報導

中廣董事長趙少康12日在臉書分享抓住議題4大奧義，直言他之前因看到韓國瑜參選造就許多網紅直播主，所以他看見這樣趨勢、早就在YouTube建立「觀點」頻道，至今每個月讓他可以有好幾萬美金的分潤收入。

以下就是趙少康分享的4大奧義：

一、沒爭議就沒新聞

想有話語權不能怕「起爭議」，也不要想討好所有人，因為根本不可能做到。現在是「互動的時代」，孫大偉說過，未來是「遊戲化的社會」。活動、節目、社群都一樣，透過互動，不管罵或讚，都能多一個被關注的機會。輕鬆一點、有點遊戲的成分，增加樂趣會更吸引人。

二、圖多文少、直接簡短、不要廢話

我們生在「文字化時代」，現在則是「圖像化時代」，才會讓「梗圖」興起，現代社會講求直接，先講結論再講原因，所有評論應該「輕、薄、短、小」，大家才看得下去。

很多政治人物的問題在話講太多、太長，最後反而沒重點，在講求速度的E世代，必須在300字內把話講清楚，如果講不清楚，就要增進論述能力了。不過最重要的，還是要有自己獨到的「評論」及「觀點」，才能吸人眼球。

▲韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）



三、跟上流行、創造流行

「開風氣之先」先講、先做，無論別人贊成或反對，雖千萬人吾往矣，用語、觀點、講法都要追求突破，發揮一些創意，很多政治人物講半天沒有用，但一個動作、一個運動、一個行動，就能帶來風起雲湧。

四、洞察趨勢、趁勢而起

韓國瑜參選造就許多網紅直播主，讓我看見這樣的趨勢。我在早早就在YT建立了「觀點」頻道，讓有觀點的人分享自己的「觀點」，至今已經有近70萬人訂閱，每個月YT分潤好幾萬美元，是一筆不小的收入。