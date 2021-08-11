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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

揭蔡政府推五倍券背後目的　趙少康：根本就是買票！

▲焦糖哥哥回嗆趙少康。（圖／翻攝自Facebook／焦糖哥哥、趙少康）

▲趙少康。（圖／翻攝自Facebook／焦糖哥哥、趙少康）

記者杜冠霖／台北報導

行政院規劃9月推出「振興五倍券」，刺激三級警戒後受創的產業經濟，但不僅在野黨反對，民進黨內也有立委主張普發現金，對此，資深媒體人趙少康表示，蔡政府一意孤行要發五倍券，是為了年底公投和明年縣市長選舉算計，「讓人人領得到，根本就是買票。」

趙少康11日在臉書發文表示，蘇貞昌不斷強調五倍券等於現金，甚至比現金更好用，簡直是亂比喻一通，怕老百姓把錢存起來的想法更可笑，又不是一次發50萬、500萬，「蔡政府根本沒搞清楚，台灣現在真正需要的是紓困，不是振興！」

趙少康指出，警戒二、三級管制一做就大半年，民生消費受到衝擊，現在很多人連日子都過不下去，像是餐飲業、計程車司機、旅館等對政府紓困嗷嗷待哺，美國拜登政府只要年所得72000美元以下就發1400美元現金，不僅排富，還有立即性，日本、香港、澳門、新加坡也都發現金，「難道這些國家的政府都比蘇貞昌笨？」

趙少康主張，年所得60萬、每月薪水5萬以下的人，每人發三萬元現金，讓日子過不下去的低所得者得到幫助，高所得的人則會被排富，才是把錢真正用在刀口上。「蔡政府一意孤行要發五倍券，我認為是為了年底公投和縣市長選舉算計，所以不能太早發，還要一直用到明年春節，讓人人領得到，根本就是買票！」

民進黨團則主張振興與紓困是不同概念，根據紓困政策，針對受疫情遭重創的行業與個人，政府目前已經發出了近千億的現金，如中低收入戶補助急難紓困1到3萬元、農漁民生活補貼1到3萬元、孩童家庭防疫補貼1萬元，發給250萬人次；勞工紓困貸款每人10萬元，共有117萬人請領，其他還有艱困企業薪資補助，以及企業紓困貸款等等。

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趙少康振興券五倍券紓困

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