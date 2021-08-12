陳時中稱3+11非破口　趙少康：世上有這麼厚臉皮的人？

▲陳時中。（資料照／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

對於記者提問帛琉泡泡防疫是否足夠，是否會重演過去華航諾富特的3+11破口？疫情指揮中心指揮官陳時中今（12）日在記者會回應「3+11不是破口」，引發熱議。對此，中廣董事長趙少康批評，陳時中是「3+11」破口的罪魁禍首，卻一口咬定跟「3+11」無關，世上有這麼厚臉皮的人？

趙少康今（12）日在臉書表示，大家都知道，先是桃園機場機組人員「3+11」的錯誤鬆綁，加上諾富特機場旅館的防疫破口，接著就爆發新北獅子王及台北阿公店群聚感染事件，再繼續擴散到醫院、市場、長照等機構，根據基因定序檢測結果，病毒都跟桃園機場破口帶病者的病毒一樣，如果「3+11」不是破口，什麼是破口？

趙少康指出，台灣就這麼一個小小的海島，邊境守好就守好了，邊境守不好就完蛋了，這麼簡單的道理，陳時中難道不懂？因為「3+11」破口，導致全台灣實施三級警戒，讓多少人失業？多少餐廳倒閉？多少公司分流上班？多少人行動受限？多少學生不能上課？多少服務業虧損累累？多少表演藝術者沒有舞台？800個確診者死了、600個打疫苗者死了，甚至還要花費納稅人1000多億振興被疫情拖累的經濟。

趙少康還說，「3+11」破口本來可以避免，因為陳時中的剛愎輕忽自大，全民付出了如此慘痛的代價，而且到現在還沒停止，陳時中不但不謙虛檢討，還一口咬定跟「3+11」無關、跟他無關。天下有這麼沒天理的事？世上有這麼厚臉皮的人？「確診死去的800人和打疫苗去世的600人地下有知，能夠同意陳時中這種胡亂推託的說法？蔡英文能同意陳時中這種不負責任的遁詞？」、「一下說要負全責，一下說與他無關，厚顏無恥」。