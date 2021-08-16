「小心阿富汗是台灣前車之鑑」　趙少康：美國花2.5兆落荒而逃

▲趙少康認為塔利班拿下阿富汗，美軍棄盟友不顧，是台灣的前車之鑑。（圖左／趙少康臉書／圖右／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

塔利班攻進阿富汗首都喀布爾，總統甘尼（Ashraf Ghani）逃亡塔吉克，美軍正在加緊撤離大使館人員；對此，中廣董事長認為美國對阿富汗的態度是台灣的前車之鑑，痛批執政的民進黨政府灌輸台灣人把美國當老大的思想，認為台灣人在對中共的「戰」跟「和」之間應該想清楚，不要以為抱美國大腿就沒事。

「小心，阿富汗是台灣的前車之鑑」，趙少康15日晚間在臉書貼出「警語」，表示美國在阿富汗20年投入2.5兆美元，犧牲了2300名美軍生命，下場竟是落荒而逃，還稱阿富汗軍隊要保護自己的國家，「沒想到用了1兆美金訓練的30萬阿富汗部隊根本不堪一擊，一下子就把政權丟光光。」

趙少康回顧去年2月29日，美國和神學士（塔利班）簽署協議，接著神學士在同年9月與阿富汗政府和平會談，在到後來幾個月的時間，「談談打打就把阿富汗政府犧牲掉了」。他表示美軍此次撤離讓人聯想到1975年越戰尾聲，美軍一撤離，北越軍隊就大舉進攻南越，逼得美軍必須加快速度撤走西貢大使館人員。

從阿富汗反觀台灣，趙少康痛批民進黨灌輸台灣人「中共不會打台灣」、「打了美國會來救」的想法，聲稱民進黨把台灣前途和生命交到中國和美國手上，「既愚笨又不負責任」。

趙少康更把台灣軍隊對比上下貪腐、虛報軍隊人數的阿富汗軍隊，質疑國軍素質同樣在美國協助訓練上，若發生戰爭能抵抗多久？他接著說台灣在「戰」、「和」之間台灣人應該要想清楚，並提倡兩岸之間「要和不要戰」，若真的要戰就要做好準備，不要像現在一樣，「緊抱美國大腿就以為天下太平，混一天拖一天就以為永遠沒事。」