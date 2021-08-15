台南便利送購足普渡用品安全快速　黃偉哲：組合包誠意滿滿又澎湃

▲台南市市場處長陳豪吉指出，市場處輔導11個市場推出85組限時限量中元普渡組合包，讓廣大市民朋友輕鬆準備普渡「BuyBuy供品」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲率市場處長陳豪吉，向台南市民說明「台南便利送」普渡用品採購方案，鼓勵市民線上一次購足，安全又快速，黃偉哲市長並推薦組合包，誠意滿滿又澎湃。

黃偉哲市長表示，很多地方在7月份都有舉辦普渡法會，普渡用品的需求更是大宗，台南便利送持續為市民提供服務，一方面市府補助運費，一方面業者也熱心提供優惠，減少大家採購普渡用品時容易造成群聚的風險。

市場處長陳豪吉指出，市場處輔導11個市場推出85組限時限量中元普渡組合包，收納各大市場精華名攤，推出澎派包、祈福包、包山包海組、保庇包及小資組等組合商品，讓廣大市民朋友輕鬆準備普渡「BuyBuy供品」，親朋好友相招團購省時更省錢！

經發局進一步說明，台南便利送電商平台不僅讓民眾宅在家就能安心購物，透過電子支付零接觸達到防疫效果，也能藉此推動數位商機，創造新的防疫經濟平台，目前已媒合17處市場、11處商圈及家樂福、全聯等賣場，截至8月14日，訂單數已超過19400筆，銷售總金額突破1150萬元。

目前中元普渡檔期共推出85組普渡超值組合包上架銷售，即日起透過台南便利送，只要動動手指就可以買到市場熱門商品，而且24小時不打烊，今日購隔天送，疫情之下供品也能準備得快又好。16日晚上7時更推出限量200組下殺8折優惠搶購，黃偉哲邀請民眾多多利用台南便利送LINE@（@356wbuae）或上官網（https://ddl.ewebs.tw/tainan/）訂購。

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