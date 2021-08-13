　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

年薪200萬大陸教職3年就失業　他告台大遭網評「沒擔當」怒提告

▲▼直播，直播主，網路，電腦。（圖／pexels）

▲女網友上網評論新聞，指老師失業把要別人負責是「沒擔當」，挨告妨害名譽結果不起訴。（示意圖／pexels）

記者劉昌松／台北報導

陳姓男子多年前獲聘到廣州中山大學教書，年薪號稱200萬元，但僅3年後遭不續聘，返台控告當初協助中山大學舉辦徵才博覽會的台大、師大，郭姓女網友看了新聞後留言，「自己的決定，要別人負責」、「聽起來非常沒擔當」，陳男怒告郭女涉嫌妨害名譽，但台北地檢署認為郭女只是針對新聞發表評論，13日處分不起訴。

媒體在2020年間報導，陳男在2015年參加台大、師大的徵才博覽會，發現廣州中山大學攤位提供的待遇好，接洽面試後獲得聘用，前往擔任3年的講師工作，2018年，中山大學決定不續聘，陳男不甘心失業，控告台大、師大要負責賠償，結果台北地院判決駁回，陳男求償敗訴。

郭姓女網友看了這篇媒體報導後留言，「要去哪裡工作…都自己的決定，事前不認知風險，判斷評估出差池通通別人要負責，聽起來非常沒擔當」，陳男認為自己遭侮辱而提告，但檢察官認為，郭女單純針對新聞報導內容，基於個人主觀價值提出評論，並無誹謗陳男的犯意，因此處分不起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

中研院前所長偷吃女助理！博士妻秀juicy對話　索賠一棟房+1500萬

快訊／恐怖運將「起子捅頸」10多下　醉客噴血倒地逃死恐癱瘓

力挺D奶直播主「年刷600萬」　大叔「貨送公益」控詐欺結果出爐

►最夯潔齒小物在這裡

ET快訊
3歲女童被父重摑慘死　解剖驚見頭部重創「腦水腫」
中央將推5倍券　他願幫市民繳納1000元
「不敗教主」104張元大金　存股靠這招
八點檔男星「嚴重憂鬱」　錄完影住院
61歲嬤要嫁了！鮮肉老公「比小女兒還幼齒」　羞曝：性事超棒
女星買1200威力彩「中獎了」　一看金額傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

該不該停進這一格…網曝：這就叫「微停車」　新店警回應了

3歲女吵醒睡覺父被重摑慘死　解剖驚見頭部重創「腦水腫」奪命　

15歲少女離家8天尋獲！跟哥吵架出狠招　斷訊阻追查投靠網友

技師監造工程借牌得標　追加預算700萬！下游包商看不下去檢舉了

喝酒調侃聊上火　醉男遭麻吉持刀「猛刺2下屁屁」慘哀號

快訊／無人貨車突起火！車頭狂燒　疑線路老舊出包

謝宜真落水現場再爆土石流！不到2分鐘急衝吞卡車：再晚30秒就完了

「家中鬧鬼」古法驅魔！女火燒自宅　真相出爐

BMW倒撞警車！油門一拜落跑　2勇警闢第二戰場靠腿贏回來

快訊／6人劍龍嶺爬山！1男墜2公尺山溝　手臂骨折送醫救治

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

「那對夫妻」二胎性別揭曉！Nico秒淚崩　Kim震驚：我的天啊…她感動「和夢一樣」

不知道懷孕了！女會計「以為變胖」　棄嬰5萬交保：每月MC都有正常來

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

莫莉聯名遭酸「只是挑顏色」氣哭正面剛網友　曾「多次陷低潮」淚訴：不是沒有感覺...

該不該停進這一格…網曝：這就叫「微停車」　新店警回應了

3歲女吵醒睡覺父被重摑慘死　解剖驚見頭部重創「腦水腫」奪命　

15歲少女離家8天尋獲！跟哥吵架出狠招　斷訊阻追查投靠網友

技師監造工程借牌得標　追加預算700萬！下游包商看不下去檢舉了

喝酒調侃聊上火　醉男遭麻吉持刀「猛刺2下屁屁」慘哀號

快訊／無人貨車突起火！車頭狂燒　疑線路老舊出包

謝宜真落水現場再爆土石流！不到2分鐘急衝吞卡車：再晚30秒就完了

「家中鬧鬼」古法驅魔！女火燒自宅　真相出爐

BMW倒撞警車！油門一拜落跑　2勇警闢第二戰場靠腿贏回來

快訊／6人劍龍嶺爬山！1男墜2公尺山溝　手臂骨折送醫救治

猛威爾挨林承飛2分砲　統一2局0比3落後桃猿

老婆大力推薦！萊恩雷諾斯大吃飛醋　茱蒂康默用一台詞搶下女主角

台南市政府太陽光電推動專案報告　黃偉哲：將力促協商多方溝通

湖北暴雨21死！她接鄰居電話　一聽消息崩潰：媽媽被水沖走了

張哲瀚「合照靖國神社」下場超慘　官媒開轟無知…一天狂丟9代言！

該不該停進這一格…網曝：這就叫「微停車」　新店警回應了

3歲女吵醒睡覺父被重摑慘死　解剖驚見頭部重創「腦水腫」奪命　

奎山中學三級辦畢典僅被罰72萬　黃郁芬再揭事後懲處更是不痛不癢

15歲少女離家8天尋獲！跟哥吵架出狠招　斷訊阻追查投靠網友

塔利班攻勢兇猛英美派兵撤僑　外交部：現無僑胞旅居阿富汗

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

社會熱門新聞

妻子產女嬰後扔垃圾車！丈夫自曝：我的錯

劉邦友血案懸宕20年　「秘密證人」現身吐槍手身分

即／汐止男遭弟「啞鈴爆頭」砸死棄屍

祝釩剛4度呼麻　再獲緩起訴

亂刀捅死追求者　男「倒臥土地公廟亡」

快訊／成大碩士男找到了！下午尋獲遺體

3煞火大砸店　檳榔西施淡定叼菸

即／三寶迷路「導航叫我左轉」　騎士遭撞死

成大碩生潛水尋找溺亡　相驗結果出爐

不知道懷孕了...新莊狠母遺棄女嬰　5萬元交保

劉邦友血案「2坪警衛室」堆滿8死屍　靈異官邸現況曝光

長髮美午夜站高大成家門口　神棍殺手現形

快訊／雷雨炸北市　中正區「路河」慘況曝

2歲幼女「卡起重機輪下」慘死！孕媽光腳狂奔求救

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

IG見「黃鴻升私訊6字」曾莞婷痛哭

夢多點名福原愛開罵：做人不能這樣

妻子產女嬰後扔垃圾車！丈夫自曝：我的錯

Angelababy街邊熱吻小12歲賴冠霖　網一面倒看衰

康鈞尉有開房發票！旅館員工現身抓疑點

郭婞淳爆「東奧尬見姨媽來了」！還瞞教練上場

劉德華被告抄襲索賠4.3億　北京法院證實立案

擬增906萬人「五倍券免費領」！這類人有福了

久違愛愛…人妻「喇到一坨硬硬的」嚇壞！醫嘆：拖太久了

撩人夫畫面流出！許藍方：脫下來我可幫

麻古茶坊「買1送1」限時6小時！

劉邦友血案懸宕20年　「秘密證人」現身吐槍手身分

許藍方慘被聯手反殺！律師：這是投名狀

快訊／蝦皮支付再見了！　金管會宣布廢止執照許可

iPhone 13「芒果橙色」太亮眼！辨識度100分

更多

最夯影音

更多
狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人
正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面