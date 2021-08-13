年薪200萬大陸教職3年就失業　他告台大遭網評「沒擔當」怒提告

▲女網友上網評論新聞，指老師失業把要別人負責是「沒擔當」，挨告妨害名譽結果不起訴。（示意圖／pexels）

記者劉昌松／台北報導

陳姓男子多年前獲聘到廣州中山大學教書，年薪號稱200萬元，但僅3年後遭不續聘，返台控告當初協助中山大學舉辦徵才博覽會的台大、師大，郭姓女網友看了新聞後留言，「自己的決定，要別人負責」、「聽起來非常沒擔當」，陳男怒告郭女涉嫌妨害名譽，但台北地檢署認為郭女只是針對新聞發表評論，13日處分不起訴。

媒體在2020年間報導，陳男在2015年參加台大、師大的徵才博覽會，發現廣州中山大學攤位提供的待遇好，接洽面試後獲得聘用，前往擔任3年的講師工作，2018年，中山大學決定不續聘，陳男不甘心失業，控告台大、師大要負責賠償，結果台北地院判決駁回，陳男求償敗訴。

郭姓女網友看了這篇媒體報導後留言，「要去哪裡工作…都自己的決定，事前不認知風險，判斷評估出差池通通別人要負責，聽起來非常沒擔當」，陳男認為自己遭侮辱而提告，但檢察官認為，郭女單純針對新聞報導內容，基於個人主觀價值提出評論，並無誹謗陳男的犯意，因此處分不起訴。

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