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力挺D奶直播主「年刷600萬」　大叔「貨送公益」控詐欺結果出爐

▲▼直播主,直播,網紅。（圖／視覺中國）

▲直播主Lena被控欺騙感情詐600萬元，最後和解收場。（示意圖／視覺中國）

記者劉昌松／台北報導

年約40歲的沈姓男子因為心儀身材姣好的直播主Lena莉娜，兩人私下聯繫還見了幾次面，因為Lena擔心直播帶貨業績不好，沈男咬牙在1年內刷卡買了約600萬元的食品等商品，結果發現2人根本沒有進一步交往的空間，控告Lena詐騙，Lena無辜表示自己當時真的也有想過要交往，雙方最後和解，台北地檢署13日處分不起訴。

Lena莉娜(鐘依柔)擁有34D、24、33的好身材，在不少直播平台吸引許多粉絲關注，還獲選為JKF年度女郎第3名，臉書上也不時分享清涼照片，還有職業角色扮演圖，吸引了43萬人追蹤。

沈姓男子提告指控，他和Lena除了在直播平台接觸外，也有私下聯繫，雙方互動算是親密，也曾實際見過面，因為Lena曾表達過擔心業績不夠，他為了表達力挺，在不到1年的時間內，刷卡買了不少Lena在直播平台上推薦的食品，之後才覺得遇到愛情詐騙。

Lena挨告後曾到案無辜表示，真的有考慮過要和沈男交往，而且沈男買的東西都有全數寄出去，不懂為什麼會落得挨告詐欺的下場，之後雙方私下達成和解，沈男遞交撤回告訴狀，檢察官另外調查，沈男定貨的同時，都是將寄宿地址填寫老人院等公益團體，無法證明Lena有收錢不辦事等詐騙行為，因此處分不起訴。

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