疫苗涵蓋率高遊日本「免14天居家檢疫」？　陳時中：機會恐怕不高

▲陳時中表示，接下來還是要看全球疫情變化。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

傳出部分旅行社開賣「明年寒假」日本旅遊行程，若今年底國內疫苗涵蓋率達一定程度，是否可不用居家檢疫14天？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（16日）表示，還是要看全球疫情變化。

陳時中今記者會被問到此事回應，當然要看全球疫情變化，相關變種病毒株的影響，但是目前都還沒做相關因應，如縮短等特殊情況，「旅遊到日本，除非疫情變化的差異很大，否則機會恐怕不是很高。」