快訊／今增8例本土！　無死亡個案

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增10例新冠肺炎個案，包含8例本土病例、2例境外移入。個案分佈為新北市6例、台北市和桃園市各1例。

指揮中心表示，今日新增之8例本土病例，其中6例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為3例男性、5例女性，年齡介於10多歲至50多歲，發病日介於今年8月10日至8月15日。個案分布為新北市6例、臺北市及桃園市各1例；其中6例為已知感染源、2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

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指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月14日累計公布1萬4644位確診個案中，已有1萬3178人解除隔離，解隔離人數達確診人數90.0%。

▲0816確診人數、分布。（圖／指揮中心提供）

另外，今（16）日上午10點開放「COVID-19公費疫苗預約平台」第六輪高端疫苗預約接種，開放對象則是包含36歲以上一般民眾，是目前年齡層最低，預約時間自8月16日上午10時至8月18日中午12時止開放預約。

▲0816疫情趨勢。（圖／指揮中心提供）

指揮中心提醒，第六輪可接種疫苗為高端疫苗，民眾於開放預約後，會陸續收到提醒簡訊，但尚未收到簡訊、本身符合開放對象資格，也可以先上網進行預約。此期預約預定於8月23日至8月29日施打，並視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。