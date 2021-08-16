蘇貞昌承諾儘速發「振興五倍券」　1000元由政府全額負擔

▲行政院長蘇貞昌。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

行政院16日上午召開行政立法協調會議，邀集執政黨立院黨團委員討論振興5倍券之相關規劃，行政院發言人羅秉成於會後轉述，今日共有45位執政黨立法委員報名出席，歷時約兩個小時，會議氣氛融洽，並達成二大結論，包括儘速發放振興五倍券，以及原規劃民眾支付1000元，改由政府全額負擔。

在會中，蘇貞昌聽取現場約30位委員發表意見後，首先表達感謝委員們的指教與建言，也特別感謝委員們在第一線蒐集基層民眾的意見，並積極替行政團隊說明相關政策的辛勞，行政團隊也會彙整委員們的相關意見，持續做為規劃振興5倍券的政策參考，並依照相關程序規定，完成振興方案各項行政作業的規劃，儘速向國人完整說明及報告。

蘇貞昌指出，今年5月中遇到變種病毒疫情，許多產業都受到衝擊，因此政府展開紓困4.0，已超過900萬人領取現金，加上其他各項紓困措施，在此期間已有1000多萬人次獲得各種政府的紓困，而目前在防疫團隊及全民努力下，疫情穩定趨緩，未來各項管制可望再鬆綁，為及早準備進入刺激內需消費的振興階段，行政院已初步規劃振興政策方案。

經討論後，行政院也做出結論，首先，因應疫情穩定，為短期刺激國內消費，讓這波受疫情衝擊的餐飲業、旅宿業丶攤商與小店家等業者能夠即時受惠，政府將在疫情穩定可控的前提下，儘速發放「振興5倍券」。

其次，今年全年經濟成長率預估上修為5.88%，可望創11年新高，基於經濟成長的成果應可讓全民共享，並減省將1000元發放予1000多萬人的行政成本，因此將原先規劃5倍券民眾須支付的1000元，由政府全額負擔。