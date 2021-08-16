　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌承諾儘速發「振興五倍券」　1000元由政府全額負擔

▲▼行政院長蘇貞昌主持行政院防疫會議。（圖／行政院提供）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／行政院提供）

記者陶本和／台北報導

行政院16日上午召開行政立法協調會議，邀集執政黨立院黨團委員討論振興5倍券之相關規劃，行政院發言人羅秉成於會後轉述，今日共有45位執政黨立法委員報名出席，歷時約兩個小時，會議氣氛融洽，並達成二大結論，包括儘速發放振興五倍券，以及原規劃民眾支付1000元，改由政府全額負擔。

在會中，蘇貞昌聽取現場約30位委員發表意見後，首先表達感謝委員們的指教與建言，也特別感謝委員們在第一線蒐集基層民眾的意見，並積極替行政團隊說明相關政策的辛勞，行政團隊也會彙整委員們的相關意見，持續做為規劃振興5倍券的政策參考，並依照相關程序規定，完成振興方案各項行政作業的規劃，儘速向國人完整說明及報告。

蘇貞昌指出，今年5月中遇到變種病毒疫情，許多產業都受到衝擊，因此政府展開紓困4.0，已超過900萬人領取現金，加上其他各項紓困措施，在此期間已有1000多萬人次獲得各種政府的紓困，而目前在防疫團隊及全民努力下，疫情穩定趨緩，未來各項管制可望再鬆綁，為及早準備進入刺激內需消費的振興階段，行政院已初步規劃振興政策方案。

經討論後，行政院也做出結論，首先，因應疫情穩定，為短期刺激國內消費，讓這波受疫情衝擊的餐飲業、旅宿業丶攤商與小店家等業者能夠即時受惠，政府將在疫情穩定可控的前提下，儘速發放「振興5倍券」。

其次，今年全年經濟成長率預估上修為5.88%，可望創11年新高，基於經濟成長的成果應可讓全民共享，並減省將1000元發放予1000多萬人的行政成本，因此將原先規劃5倍券民眾須支付的1000元，由政府全額負擔。

►髮型救星！輕鬆變身「波浪捲仙女」

ET快訊
聯亞EUA沒過「500萬劑沒了」　陳時中：不會影響疫苗總量
樊振東的「夢中女神」宣布脫單！　男友不是他
民眾搶打高端！　預約成功人數曝光
快訊／聯亞EUA沒過！　股價10分鐘暴跌43％
高端61.4萬劑完成封緘　這年齡以上都打得到
17位專家不同意！聯亞EUA沒通過　原因曝光
快訊／聯亞疫苗EUA沒通過！　陳時中：很遺憾
快訊／今增8本土分布曝光！　這縣市6例最多
快訊／今增8例本土！　無死亡個案
LIVE／聯亞疫苗要來了？　陳時中最新說明
五倍券全民免費！　6大重點搶先看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

LIVE／新北今增6例本土「全國最多」　侯友宜最新說明

民進黨立委坦言終於鬆一口氣　「可以專心為振興券政策辯護」

五倍券拍板全民免付1千　前民進黨立委酸：乾脆發行面額5千新紙幣

蔡英文支持「五倍券免費領」　肯定蘇貞昌讓經濟成果與民共享

五倍券全民免費6重點搶先看　發放時間、數位加碼、領取＆使用範圍

蘇貞昌承諾儘速發「振興五倍券」　1000元由政府全額負擔

周玉蔻「轉了一圈」敲定這天打高端　臉書發文喊：國產疫苗我來啦

五倍券10月推出！　綠委：小本經營店家要有更便利的兌領流程

五倍券10月推出！2因素是變數　柯建銘：有思考小商家受惠與便利性

陳時中要新北「少開接種站」　侯友宜無奈：追根究底就是疫苗不足

墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！

叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

楊洋開撩迪麗熱巴「一停車就接吻」　「允許我的基因影響妳的基因嗎」細看嘴型羞爆

李榮浩搞烏龍《好聲音》「誤拍鈕提前轉身」　慌張揮手撇頭喊：轉回來！...「對天發誓我沒看」

基隆豬肉攤「超肥老鼠群」四處爬 生肉上揪鼠友當自助吧狂嗑噁爆

LIVE／新北今增6例本土「全國最多」　侯友宜最新說明

民進黨立委坦言終於鬆一口氣　「可以專心為振興券政策辯護」

五倍券拍板全民免付1千　前民進黨立委酸：乾脆發行面額5千新紙幣

蔡英文支持「五倍券免費領」　肯定蘇貞昌讓經濟成果與民共享

五倍券全民免費6重點搶先看　發放時間、數位加碼、領取＆使用範圍

蘇貞昌承諾儘速發「振興五倍券」　1000元由政府全額負擔

周玉蔻「轉了一圈」敲定這天打高端　臉書發文喊：國產疫苗我來啦

五倍券10月推出！　綠委：小本經營店家要有更便利的兌領流程

五倍券10月推出！2因素是變數　柯建銘：有思考小商家受惠與便利性

陳時中要新北「少開接種站」　侯友宜無奈：追根究底就是疫苗不足

她批官員疫苗覆蓋率勝長輩　陳時中：比例算是相當低的！

聯亞EUA沒過「500萬劑沒了」　陳時中：不會影響疫苗總量

媒體人預測將接代理桃園市長　陳時中淡定回應：聽聽就好

LIVE／新北今增6例本土「全國最多」　侯友宜最新說明

「銀行客服」要求操作ATM　「通靈警察」幫他保住790萬積蓄

美軍「對空鳴槍」恐怖槍響連發！阿富汗機場爆逃難潮　商業航班全停

「季後賽朗多」未發威成交易籌碼　灰熊若買斷他誰接手？

玩狼人殺驚見「小賴到處罵玩家」！本尊翻白眼給真相：連我朋友都騙

圓夢了！苗可麗重現《龍捲風》經典台詞　魚丁糸嗨爆：超紓壓

自豪退款人數0！館長力薦「月餅盒有質感」要珍藏　單字拼錯糗了

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

政治熱門新聞

快訊／蘇貞昌正式拍板全民免付1000元　數位券將加碼

快訊／柯文哲拍板　中小學採「實體開學」

五倍券全民免費6重點搶先看　發放時間、數位加碼、領取＆使用範圍

她曝6成官員已打疫苗！覆蓋率勝長輩

5倍券之戰！王世堅嗆「俗仔亡國」：不會退出民進黨

趙少康：小心，阿富汗是台灣前車之鑑！

蔡英文大推「斯卡羅」　釣出名導留言

蘇貞昌不滿報告怒拔官　她：沒修養

行政院今將邀「全體綠委」討論五倍券

志願役早退賠款破億　積欠超過1億還沒收回

新北1確診者足跡曝　這5天到過2市場

王齊麟被出征　楊蕙如批柯文哲沒通知視訊

快訊／政策轉彎！5倍券可全民免費領取

五倍券政院今討論　江啟臣批密室協商

更多熱門

相關新聞

藍委衝政院喊發現金　要求拜會蘇貞昌遭拒

藍委衝政院喊發現金　要求拜會蘇貞昌遭拒

行政院長蘇貞昌16日邀集全體民進黨立委，共同商討振興五倍券議題，國民黨主席江啟臣也率領國民黨立委前往行政院，訴求行政院直接發放現金，並要求拜會蘇貞昌表達人民心聲，不過並沒有得到行政院的正面回覆。

1000變免費　五倍券政策「大轉彎」

1000變免費　五倍券政策「大轉彎」

蘇貞昌不滿報告怒拔官　她：沒修養

蘇貞昌不滿報告怒拔官　她：沒修養

五倍券「版都做好了」？　洪孟楷：公開招標也黑箱作業？

五倍券「版都做好了」？　洪孟楷：公開招標也黑箱作業？

五倍券轉彎免費領　作家解讀：蔡蘇合作蜜月期已結束

五倍券轉彎免費領　作家解讀：蔡蘇合作蜜月期已結束

關鍵字：

蘇貞昌

讀者迴響

熱門新聞

電子新貴婚前10天慘死　未婚妻行兇：我是情報員

5生肖、4星座最有「頭獎運」！威力彩飆17.5億　最旺方位時辰在這

媽「乳房爛掉」她聞臭味才知！醫一句話害5萬人噴淚

出生貧民窟「3000塊賣掉弟弟」！陳小春後悔痛哭

5歲妹爆哭「我不要吃爺爺！」禮儀師1張照歪樓

他「勃起4小時」被痛醒！崩潰衝急診　醫抽整管黑血看傻

沒腿也照劈腿！「連體夫妻」渣夫偷吃火辣女粉絲

快訊／蘇貞昌正式拍板全民免付1000元　數位券將加碼

奧麥斯將生成　最接近台灣時間點曝

男打莫德納後20hrs亡　妻淚曝下一步

他問：工程師憑什麼年薪300萬？網1原因嗆爆

突遭變態緊抱！Keanna求尋英勇救援男：想好好謝謝

陳艾琳老公「坦承呼麻」獲緩起訴2年

葉男野馬是媽墊錢買的！舅：他不是富少

徐凱希隔14年認主持《我猜》疏失

更多

最夯影音

更多
墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！

墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！
叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面