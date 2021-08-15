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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌不滿官員報告怒拔官　黃光芹：不具專業、沒修養耍官威

▲▼行政院長蘇貞昌11/17再度赴立院進行施政總質詢，步入議場前接受媒體聯訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲蘇貞昌。（資料照／記者湯興漢攝）

記者黃巈禾／台北報導

行政院日前召開檢討會，道安委員會執行秘書謝銘鴻在報告中，針對高齡者死傷占比偏高提出改善方案，不僅被蘇貞昌斥責「所以高齡者是加害人還被害人」、「我也是高齡者」，還在1周內被調離道安委員會，改調交通部督導公關室。對此，媒體人黃光芹批評，蘇貞昌不具專業，且這種情緒化，非歇斯底里能形容。

「蘇貞昌的壞脾氣，發得往往沒道理！」黃光芹今（15）日在臉書表示，蘇貞昌的壞脾氣，在政壇人盡皆知，脾氣壞，並不等於有魄力；壞脾氣若常常發得沒道理，只會讓人覺得沒有修養、耍官威，怒而不威，官大壓人，不過自損領導威望罷了，以這次道安委員會執行秘書謝銘鴻為例，何錯之有？卻被蘇貞昌突如其來的一頓脾氣，被莫名其妙調職。

▲▼道安委員會執行秘書謝銘鴻。（圖／記者洪巧藍攝）

▲道安委員會執行秘書謝銘鴻。（資料照／記者洪巧藍攝）

黃光芹指出，謝銘鴻在會中依據事實陳述，高齡者車禍事故死傷占總體比率偏高，與去年道安會報告結論相同「高齡者事故逐年上升，也是死亡事故最大族群。2011年，30日內死亡人數中，約百分之廿九是六十五歲以上的高齡者，到了2017年，已上升到百分之37，2020年更上升至百分之41，占比驚人。」

黃光芹也列出警政署更統計，2020年A1類道路交通事故數據，以年齡別分析，70歲以上駕駛人肇事率最高，肇事原因包含未依規定讓車、違反交通號誌、轉彎不當等。

蘇貞昌斥責謝銘鴻時反譏「所以高齡者是加害人還是被害人？」甚至在會中喊「我也是高齡者」。對此，黃光芹批評，蘇貞昌非但不具任何專業性，因自身也是高齡者，就以為別人是在指桑駡愧，這種情緒化，已非歇斯底里可以形容。

黃光芹認為，蘇貞昌坐在院長的大位上，隨便一句「我要把你拔掉」，固然可以操百官生死，但必須捫心自問：一、蔡總統若有他這種脾氣，蘇院長不知該被拔掉幾次？二、蘇有一視同仁嗎？三、脾氣亂發，拿官刀亂砍，砍錯人時，蘇院長該如何善後？「建議蘇大官人，立刻回復謝銘鴻原職，跟人家說一聲：『抱歉！我錯了！我不該亂發脾氣！』」

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