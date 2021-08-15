五倍券轉彎免費領　作家解讀：蔡蘇合作蜜月期已結束

▲蔡英文、蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院原規劃民眾拿1千元換五倍券，引來極大反彈，不過13日晚間政策急轉，行政院宣布5倍券改為全民免費領取。對此，作家蔡詩萍指出，十名英系立委同時間在臉書上發難，呼籲直接發振興券，「這次總統府的出手，蘇貞昌院長真的很難堪。」

蔡詩萍15日在臉書發文指出，五倍振興券急轉彎，不僅再次暴露蘇貞昌決策的傲慢，也凸顯蔡英文最後關頭的介入決策，但問題的本質是半總統制，或雙首長制的困窘始終存在，「而政黨惡鬥的文化，往往優先於國計民生的考量！」

蔡詩萍表示，民進黨政府始終有個心結，就是不要被批評為「馬英九的消費券翻版」。這心結，使得行政院反而忘了振興券的目的為何，整天把這像符咒一般掛在心上，「其結果當然就是政治算計遠大於解民眾於倒懸的政策用心了！」

蔡詩萍指出，蘇貞昌的堅持，很明顯與蔡英文有扞格，不然蔡英文不會兩度公開提醒行政院要多了解民意，但為何蘇貞昌「硬是不點不亮」呢？蘇貞昌的個性是原因之一，但體制存在的雙首長制困境，則再一次被迫暴露出來，「我們回想一下，當年李郝矛盾，就不難理解了。」

蔡詩萍表示，這次總統府的出手，讓蘇貞昌真的很難堪。十名「英系立委」，同時間在臉書上發難，呼籲直接發振興券，不需要民眾再拿出一千元，這既形同馬英九的消費券再版，又等於向國民黨呼籲的發現金低頭，是對蘇貞昌的雙重打臉，而蔡蘇合作的的蜜月期已經結束了，「實在看不出蘇貞昌還有什麼顏面繼續撐下去？」