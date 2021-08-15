五倍券「版都做好了」？　洪孟楷：公開招標也黑箱作業？

▲去年推出的振興三倍券。（圖／記者黃士原攝）



記者杜冠霖／台北報導

振興五倍券政策爭議不斷，日前更有消息傳出振興券印刷用的版都做好了，對此，國民黨立委洪孟楷表示，今年到目前為止，沒看到任何政府相關部門有類似招標文件，為何已經做好版型，「難道連公開招標都要搞黑箱作業，已經暗地進行嗎？」

洪孟楷15日在臉書發文指出，行政院長蘇貞昌被爆料要強推五倍券，還向民進黨立委透露「版都做好了」，代表箭在弦上、不得不發，但去年三倍券印製都要透過公開招標，今年到目前為止，還沒看到任何政府相關部門有類似招標文件，為何已經做好版型？

洪孟楷表示，去年三倍券印製最終由中央印製廠得標，金額高達近3.5億，經過不斷追加，最終印製及外包裝成本為6.7億，這都是結案報告上面的真實數字。而無論政府部門如何決策，財政紀律還是要遵守，「怎麼會還未有標案，但已經在進行相關作業？」

對於行政院13日宣布5倍券改為全民免費領取，洪孟楷指出，去年把1千換3千的好處說的無限大、還說不能直接發錢，因為效益會侷限，「現在又要怎麼自圓其說？最沒辦法接受民進黨政府的就是，從來不道歉、什麼都是自己對，國人真的有那麼笨嗎！」

洪孟楷表示，相關部門應該要清楚明白告知，版型為何已經做好？相關的招標文件在哪裡？這一次又要花多少人民的納稅錢來印製票券，「每多印一張其實就是多一次浪費，錢要花在刀口上，卻還是持續浪費，真的無法接受！」