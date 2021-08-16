南投台16線搶通後邊坡又滾落巨石　台鐵集集支線20日搶通

▲公路總局搶通台16線後，邊坡隨即滾落巨石。（圖／翻攝「陳紀衡」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

通往集集、水里和信義等鄉鎮和玉山國家公園的觀光要道台16線11.5K處，以及台鐵集集支線2、3號隧道間，14日凌晨發生大規模邊坡崩塌，鐵公路交通齊聲中斷、差點波及當地民戶，公路總局雖先搶通台16線，邊坡隨即又滾落巨石，險象環生；集集鎮長陳紀衡昨現場會勘後表示，除已緊急撤離居民予以安置，工務單位也承諾將於20日前搶通鐵路、進行短長期邊坡防護計畫。

陳紀衡於個人臉書專頁指出，昨天下午4時30分與鐵路局嘉義工務段、公路總局南投工務段、立委羅美玲辦公室、行政院中辦執行長蔡培慧、南投縣議員王秋淑和前議員陳昭煜等人，再次前往現場商議往後處置措施，並做成4點結論，包括預計本月20日前搶通鐵路。

▲集集鎮長陳紀衡會同工務單位赴台16線及台鐵集集支線2、3號隧道邊坡崩塌現場會勘處理進度（下同）。（圖／翻攝「陳紀衡」臉書粉專）

陳紀衡表示，鐵路局也將針對集集線隧道加做鐵門及鋼骨鋼網等其他臨時性防護措施，預防日後再發生之崩塌，永久性防護設施及隧道間隙加寬工程，則依原本前瞻計劃之時程，由鐵道局於明年發包，預計明年底施作；更上方靠近民宅處的邊坡，會於鐵路搶通後由專業大地工程師進行詳細評估，預計會於裂縫處進行灌漿加固，居民則已緊急撤離、安置於飯店。

陳紀衡說，公路總局前日搶通台16線後，邊坡又滑落一顆巨石、彈跳躍過護欄到對向車道，所幸當時剛好無人車經過，因此公路總局也會找專業團隊評估鐵路隧道以外的邊坡之改善方法，並儘速施作，他提醒用路人行經此路段務必小心駕駛。

這次意外也影響自來水公司送往石盤淨水廠的幹管，陳紀衡表示自昨日開始，富山里與廣明里洞角地區已設置3座取水站，全天開放，自來水公司每天下班前會主動補滿，若鎮民發現沒水可主動通報，電話049-2762076。



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