印度喜馬拉雅山區「山崩」至少10死！　巨石滾落砸爛巴士30人受困

▲印度喜馬拉雅山山區發生山崩。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

位於喜馬拉雅山區的印度喜馬偕爾邦（Himachal Pradesh）11日中午發生大規模山崩，巨石墜落在主幹道「Reckong Peo-Shimla公路」，砸爛、掩埋數輛汽車及一輛巴士，釀成至少10死14傷，另外還有大約30人受困。

《路透社》 報導，當地警察局長拉納（Saju Ram Rana）表示，巨石「從很高的地方」沿著陡峭山壁滾落，波及範圍約150公尺。根據現場照片，超過200名救援人員戴著防護頭盔，使用重型機械清理，或在落石、爛泥及毀壞的汽車殘骸之間攀爬。

▲印度軍警派遣超過200人前往現場救援。（圖／路透）



印藏邊防警察發言人潘迪（Vivek Kumar Pandey）證實，遭掩埋的巴士廢墟下可能還有乘客受困，「救援工作正在進行中，我們正在努力試圖接近那輛巴士」。金瑙爾縣（Kinnaur）高級官員薩迪克（Abid Hussain Sadiq）說，為了找到倖存者，搜救行動可能會持續到晚上。

金瑙爾縣另一個地方在7月下旬也發生山崩，釀成至少9人死亡；喜馬偕爾邦茲一處風景優美的觀光景點近幾周也發生山崩及洪水，導致數十人受困。

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