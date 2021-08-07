高鐵遭土石入侵！「邊坡坍塌」畫面曝光　網嚇：還好有偵測到

▲高鐵。示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

高鐵今（7）日苗栗路段傳出有外物入侵，導致部分列車延誤，就有網友在PTT上表示，南下的列車已經延誤40分鐘了。消息曝光後，立刻引發熱議，其中還有網友貼出一張疑似邊坡坍塌的照片，讓人看了有點怕怕的。

網友在PTT的Gossiping板上，以「高鐵南下耽誤40分鐘啦」為題發文，提到高鐵上午在官網發出苗栗路段「入侵偵測告警」，導致部分列車延誤，他因為提早到站，所以已經整整等了1個小時，到底是什麼東西入侵？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「至少還有告警系統」、「還好有偵測到」、「大雨好幾天啊，鐵公路都要注意」、「延誤70分到台中...卡在苗栗」、「可以退票嗎？還是天災不退」、「不可抗力好像只能賠償因延遲導致乘客的損失」、「強烈建議不用等了，有點嚴重」。

其中，還有網友表示，「土石流啦X！機具也進不去了，慢慢等坍方減緩才能排除」。另也有網友貼出一張疑似邊坡坍塌的照片，讓底下網友緊張表示，「看來是邊坡坍了，安全起見還是先別開比較好」、「樓上那是哪邊啊？有點嚴重」。

高鐵今日發聲明說明，今（7）日上午8時許，苗栗路段受大雨造成邊坡落石，經偵測告警影響，目前全線以單線雙向模式運轉，所有列車均限速通過，以確保營運及旅客安全。

高鐵提到，目前已派員抵達現場並成立緊急應變中心，此一事件將造成列車有所延誤，敬請旅客見諒，鑒於目前苗栗地區強烈降雨不斷，高鐵人員已於現場持續密切監控，將在確保營運安全前提下，決定運行模式，並隨時對外公告。

至於網友貼出的照片，目前並沒有取得高鐵說法。

▼高鐵因受苗栗路段入侵偵測告警影響，導致部分列車延誤。（圖／翻攝官網）