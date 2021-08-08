北113往東眼山大坍方電桿倒！繞路多20多公里　200人沒電受困

▲新北市北113縣道因連日豪雨跟地震，造成路面坍方電線桿傾倒，當地200多人沒電受困 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市三峽區北113縣道1k處，7日凌晨因連日豪雨加上地震，造成土石坍方，路面嚴重損毀，2支電線桿傾倒，車輛無法通行，更沒有電力可以使用，影響到當地3個鄰共200多人。插角里里長林坤郎表示，如果繞路會增加20多公里路程，目前新北市養工處正建造臨時便道搶通，台電也將在8日晚間復電，請民眾要往東眼山方向時要繞道行駛，避開坍方處。

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